Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Evrim Keklik'in hayat hikayesi

Survivor Evrim kimdir? sorusu, son günlerde yanıtı en fazla araştırılan konulardan oldu. Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik, son olarak Yasin'le yaşadığı problemle gündeme gelmişti. Peki, Survivor Evrim kaç yaşında ve nereli? İşte, Survivor Evrim'in merak edilen hayatı.

Sporcu kimliği ile ön plana çıkan ve yüzme öğretmenni olan Survivor Evrim Keklik'in hayatı ve biyografisi.



SURVIVOR EVRİM KİMDİR?

29 yaşında olan Evrim Keklik, İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik daha sonraları ise Galatasaray ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımlarında oynadı.

Evrim spor kariyerini ise şu sözlerle anlatmıştı:

"Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum"

