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Survivor final haftasında neler olacak? Dokunulmazlık oyunları canlı yayınlanacak! Acun Ilıcalı Survivor finalinde yaşanacakları gün gün anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 03:20 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışması 5 ay süren ekran macerasını 14 Temmuz Salı günü İstanbul'daki büyük finalle noktalayacak. Survivor'da son olarak Sercan Yıldırım'ın elenmesiyle geriye 5 yarışmacı kaldı. Acun Ilıcalı ise final haftasında Survivor'da neler olacağını tek tek anlattı. Son haftada eleme ve oyunlarda değişiklik yaşanacak. Final eleme oyunları ve konseyler ise Dominik'ten canlı yayınlanacak. Peki Survivor finali ne zaman ve nerede olacak? İşte Survivor final haftasında yaşanacaklar.

Survivor final haftasında neler olacak? Dokunulmazlık oyunları canlı yayınlanacak! Acun Ilıcalı Survivor finalinde yaşanacakları gün gün anlattı!

Survivor 2020 yarışması Şubat ayında Dominik'te başlayan macerasını 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak olan finalle noktalayacak. Survivor'ın başarılı yarışmacılarından Sercan Yıldırım ise final öncesinde elenen isim oldu. Survivor'da elenecek olan bir diğer ise 9 Temmuz Perşembe akşamı belli olacak.

Survivor'da kalan 5 yarışmacı olan Cemal Can, Yasin, Elif, Barış ve Berkan bu hafta iki dokunulmazlık oyunu daha oynayacak ve eleme konseyi yaşayacak. Ancak Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak ve dokunulmazlık oyunları ile eleme konseyleri canlı olarak TV8'den yayınlanacak.

SURVIVOR’DA FİNAL HAFTASI NASIL OLACAK?

Finale kalmak için yarışmacılar mücadele verirken Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor’ın son haftasında neler yaşanacağını anlattı. Acun Ilıcalı "Hiçbir Survivor’da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak" dedi.

"DOKUNULMAZLIK VE ELEME KONSEYLERİ İLK DEFA CANLI OLARAK YAYINLANACAK"

Acun Ilıcalı sözlerine şu şekilde devam etti:
"Survivor tarihinde bir ilki açılıyorum dedi ve bunu son dörde kalanlar yaşayacağını belirtti. Dominik’teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak"
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"FİNALE KALAN İKİ YARIŞMACI BENİMLE BİRLİKTE TÜRKİYE'YE GELECEK"

"İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra 2 yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek. Ve 13’ü akşamı Türkiye’de olacak. Büyük finale doğru yola çıkacağız. Bundan sonra sizi neler bekliyor?

Çarşamba, Perşembe yeni dokunulmazlıklar oynanacak. Perşembe akşamı eleme olacak. Ve 4 yarışmacı kalacak. Cuma ve Cumartesi canlı yayınlanacak iki oyun, iki konsey sizi bekliyor. Cumartesi akşamı eleme olacak. Pazar günü üç yarışmacı kalmış olacak. Bu üç yarışmacı, İstanbul’daki yarışmacılarla Survivor’da yüzleşme dediğimiz bölümü yaşayacak. Oradaki yarışmacılar, sorular soracak. Canlı yayında oylama olacak. Sonra seyircilerimizin oyuyla finale çıkan iki yarışmacı, aynı gece konsey sonrası uçağa binerek Pazartesi günü İstanbul’da büyük finalde yerlerini alacak.

Büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Bu sene Survivor’da final iki gün sürecek. Ve Salı akşamı da yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor’ın şampiyonu, bu yılın şampiyonu, bu yılın Survivor’ı ortaya çıkacak."

SURVIVOR 2020 FİNAL HAFTASI DOKUNULMAZLIK VE ELEME GÜNLERİ

7 Temmuz Salı: Sezonun son ödül oyunu ve eleme konseyi

8 Temmuz Çarşamba: Dokunulmazlık oyunu

9 Temmuz Perşembe: Dokunulmazlık oyunu ve eleme. Bu eleme ile son dört yarışmacı kalacak.

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cuma günü canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.

12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Survivor'dan elenen eski yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.

13 Temmuz Pazartesi: İki finalist aynı gece Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali başlayacak.

14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayındaki sms oylaması sonucuyla belli olacak.


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