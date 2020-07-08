Survivor final haftasında neler olacak? Dokunulmazlık oyunları canlı yayınlanacak! Acun Ilıcalı Survivor finalinde yaşanacakları gün gün anlattı!

Survivor 2020 yarışması Şubat ayında Dominik'te başlayan macerasını 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak olan finalle noktalayacak. Survivor'ın başarılı yarışmacılarından Sercan Yıldırım ise final öncesinde elenen isim oldu. Survivor'da elenecek olan bir diğer ise 9 Temmuz Perşembe akşamı belli olacak.

Survivor'da kalan 5 yarışmacı olan Cemal Can, Yasin, Elif, Barış ve Berkan bu hafta iki dokunulmazlık oyunu daha oynayacak ve eleme konseyi yaşayacak. Ancak Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak ve dokunulmazlık oyunları ile eleme konseyleri canlı olarak TV8'den yayınlanacak.

SURVIVOR’DA FİNAL HAFTASI NASIL OLACAK?

Finale kalmak için yarışmacılar mücadele verirken Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor’ın son haftasında neler yaşanacağını anlattı. Acun Ilıcalı "Hiçbir Survivor’da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak" dedi.

"DOKUNULMAZLIK VE ELEME KONSEYLERİ İLK DEFA CANLI OLARAK YAYINLANACAK"

Acun Ilıcalı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Survivor tarihinde bir ilki açılıyorum dedi ve bunu son dörde kalanlar yaşayacağını belirtti. Dominik’teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak"

