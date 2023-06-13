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SURVIVOR FİNALİ 2023: 13 Haziran Survivor finali ne zaman, saat kaçta? Özgür mü Nefise mi? Şampiyon belli oluyor

13.06.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor final tarihi ve saati Nefise Karatay ile Özgür Tetik'i destekleyen izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Büyük final İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da yapılacak. Acun Ilıcalı'nın dünyanın en zor yarışması olarak dile getirdiği yarışmada final heyecanı yaşanacak. Peki, Survivor finali ne zaman, saat kaçta? İşte 2023 Survivor final tarihi ve finalistler hakkında detaylar...

SURVIVOR FİNALİ 2023: 13 Haziran Survivor finali ne zaman, saat kaçta? Özgür mü Nefise mi? Şampiyon belli oluyor

Survivor final tarihi ve saati 13 Haziran 2023 Salı günü arama motorlarında araştırılıyor. Survivor finali Acun Ilcıalı'nın sahibi olduğu TV8'de ekrana gelecek. Nefise Karatay ile Özgür Tetik'in finalist olduğu yarışmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Survivor finali bugün (13 Haziran 2023 Salı) yapılacak.

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SURVIVOR 2023 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'ın yarı final 12 Haziran 2023 Pazartesi günü yapıldı.

12 Haziran Survivor'da en az oy alan isim Ertuğ oldu. Böylelikle yarı finalistler Yusuf, Nefise ve Özgür oldu. Bu isimlerden Yusuf geceye veda etti.

Birinci finalist Özgür oldu.

Özgür a

İkinci finalist ise Nefise oldu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Nefise göz yaşlarına hakim olamadı.

nefise a

Böylelikle Özgür ve Nefise büyük finale çıkmaya hak kazandı. Büyük finalde iki isimden biri Survivor 2023'ün şampiyonu olacak.

Survivor 2023 finali 13 Haziran Salı günü TV8'de ekrana gelecek.

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SURVIVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor finali İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da yapılacak.

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SURVİVOR FİNAL BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Survivor final biletleri satışa çıktı.

Survivor bilet fiyatları ortalama 160 TL ila 400 TL arasında değişiklik gösteriyor.

SURVİVOR 2023 FİNALİSTLERİ

  • Nefise

x

  • Özgür

öz

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