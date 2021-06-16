Survivor finali ne zaman? Survivor ne zaman bitecek?

Olfukça hareketli bir sezonla seyircilere keyifli anlar yaşatan TV8'in sevilen programı Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı finale kısa bir süre kaldığının sinyallerini verdi. Yarışmanın son zamanlarına girilmişken, 2021 sezonu şampiyonunun da kim olacağı da merak konusu. Peki Survivor finali ne zaman?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN, NE ZAMAN BİTECEK?

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da 2021 sezonu bitmek üzere.Yarışmanın son haftalarına girilen dönemde elemeler Pazar akşamlarına çekildi. Önceki hafta Batuhan'ın elenmesi ile beraber sürpriz bir sonucun çıkmasının sonrasında eleme potasında gözler bir sonraki elemeye çevrildi. Survivor'ın finali ne zaman sorusu izleyiciler tarafından merak konusu olurken, yarışmanın finalinin Haziran ayı sonunda ya da Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yarışmada toplam yarışmacı sayısı altıya düşerken eleme sistemi merak konusu haline geldi. Önceki yıl yarışmanın finali 13 Temmuz ve 14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Haftada bir, bir yarışmacının elenmesinden dolayı, 4 hafta sonra yarışmanın biteceği tahmin ediliyordu. Fakat Survivor'ın 2 veya 2,5 hafta yayınlandıktan sonra biteceği iddia edildi.

SURVİVOR'DA KALAN İSİMLER

Kırmızı Takım:



BERKAY, İSMAİL , ALEYNA

Mavi Takım:



DORA , POYRAZ , AYŞE



