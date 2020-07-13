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Survivor finalistleri Acun'un jetiyle İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 20:55 | Son Güncelleme

Survivor 2020 finalistleri Cemal Can, Yasin ve Barış, Acun Ilıcalı'nın özel jetiyle Dominik'ten İstanbul'a geldi. Dominik İstanbul uçuşu ise 14 saat sürdü. Survivor'ın bu akşamki finalinden bir kaç saat önce İstanbul'a ulaşan yarışmacılar hemen ardından ise Galataport'taki final alanına geçtileri.

Survivor finalistleri Acun'un jetiyle İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar

Survivor 2020 Dominik'ten son yayınını yaptı ve elenen isim Berkan oldu. Canlı yayında TV8'de yayınlanan elemeden hemen sonra ise finale kalan Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz, İstanbul'daki büyük final için yola çıktı. 14 saat süren yolculuğun ardından, aylar sonra ülkelerine geri dönen yarışmacılar uçaktan inince birbirlerine sarılarak sevinçlerini paylaştı.

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Ilıcalı, finalistlerin İstanbul'a ulaştıkları anları da Instagram'dan paylaştı.

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Acun Ilıcalı da Instagram hesabından uçuş sırasında canlı yayınlar yaptı.

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İZOLE YAŞAYAN YARIŞMACILAR MASKEYLE TANIŞTI

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından etkilenmeye bir bölgede aylardır izole halde yaşayan yarışmacılar, havaalanına adım attıklarında ise maske gerçeğiyle tanıştılar. İlk defa maske takan Cemal Can'ın "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye Acun Ilıcalı'ya sordu. Acun ise, "Sokaktaysan evet ama çekimlerde takmayacaksınız" dedi.
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SURVIVOR FİNALİ NASIL VE NEREDE OLACAK?

Survivor 2020 finali 13 ve 14 Temmuz'da İstanbul Galataport'ta yapılacak. Canlı yayında ekrana gelecek olan finalde, 13 Temmuz Pazartesi akşamı bir yarışmacı sms oylamasıyla veda edecek. 14 Temmuz Salı akşamı ise yine sms oylamasıyla Survivor 2020 şampiyonu belli olacak. Galataport'taki final ise koronavirüs salgını nedeniyle seyircilere kapalı olacak. Finale sadece eski yarışmacılar ve finale kalan Cemal Can, Barış ve Yasin'in aileleri katılabilecek.

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