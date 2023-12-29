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  4. Survivor fragmanı ortalığı karıştırdı! Turabi ve Poyraz birbirine girdi, Acun Ilıcalı sesini yükseltti

Survivor fragmanı ortalığı karıştırdı! Turabi ve Poyraz birbirine girdi, Acun Ilıcalı sesini yükseltti

29.12.2023 09:00 | Son Güncelleme:
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Büyük bir heyecanla beklenen Survivor 2024 All Star'ın ilk fragmanı yayınlandı. Bu sezon farklı bir konseptle ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor All Star'ın ilk tanıtımına Turabi ve Poyraz'ın kavgası damga vurdu. Tansiyonun yükseldiği anlarda Acun Ilıcalı sesini yükseltti. İlk ada konseyinde ise kırmızı alarmın verilmesi sosyal medyayı salladı.

1 Ocak 2024 itibariyle ekran macerasına başlayacak olan Survivor All Star'dan ilk tanıtım geldi. Birbirinden iddialı isimlerin kıyasıya yarıştığı tanıtıma Turabi ve Poyraz'ın kavgası damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın sesini yükselttiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Survivor All Star'ın fragmanına, daha önce iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran'ın, Yiğit Poyraz'ın üzerine yürümesi dikkat çekti. Ödül oyunundaki parkurda yaşanan kavgada, Poyraz iki aydır saygısızlık kışkırtma yapıldığını söylerken, Turabi'nin Poyraz'a saldırmaya çalıştığı görüldü.

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'EMZİĞİNİ GETİRDİM'

İlk bölümden tansiyonun yükseldiği görülen Survivor'da Turabi'nin Poyraz'a "Senin biberonunu emziğini getirdim." sözlerini söylemesi olay oldu.

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Poyraz'ın "Seni ağlatacağım' demesi üzerine Turabi'nin saldırması tansiyonu iyice yükseltti.

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KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Survivor All Star'ın fragmanında yaşananların ardından Acun Ilıcalı'nın 'Survivor'da kırmızı alarmı veriyorum' dedikten sonra Turabi'nin sesini yükseltmesi üzerine Acun Ilıcalı'nın sesini yükseltmesi dikkat çekti. O anlar ise Survivor'ın ne kadar heyecanlı geçeceğinin göstergesi olarak yorumlandı.

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