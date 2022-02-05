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Survivor Gizem Memiç kimdir? Gizem Memiç kaç yaşında ve nerelidir?

05.02.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor All Star 2022'nin Gönüllüler ve Ünlüler takımına yedek yarışmacılar geldi. Gönüllüler takımına yeni katılan Gizem Memiç'in kim olduğu ve daha önce neler yaptığı merak edilmeye başlandı. işte Survivor Gizem Memiç hakkında merak edilenler!

Survivor Gizem Memiç kimdir? Gizem Memiç kaç yaşında ve nerelidir?

Survivor 2022 All Star kadrosuna yeni isimler katıldı. Gönüllüler takımına katılan yarışmacılardan Gizem Memiç'in hayatı izleciler tarafından araştırılmaya başlandı. Gizem Memiç, daha önce 2016 yılında Survivor'a katılmış ve yarışmıştı. Survivor 2022 All Star'ın yeni yarışmacı Gizem Memiç kimdir sorusu izleyicilerin en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor.

SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 yılında dünyaya geldi. Memiç, Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir. Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Gizem Memiç, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur. Memiç, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. olmuştur.

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survivor Acun Ilıcalı
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