Survivor Hakan özür diledi!

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği ‘Survivor 2018’in son dokunulmazlık oyunu, ilginç bir olaya sahne oldu. Hakan Hatipoğlu, öksürerek takım arkadaşına taktik verdiği gerekçesiyle ihraç edildi.

Yaşanan bu gelişme üzerine özür dileyen Hakan şunları söyledi: “Üzgünüm tabii ki. İyi olduğum bir oyunda ihraç edilip takımı yalnız bıraktım. Yağmur’un aldığı sayı eksiye döndü ve bizim iki sayı kaybetmemize neden oldu.

Kopya çekmek üzere olan bir öğrenci, daha sınav başlamadan cebinde kopyalarla yakalanıyor gibi oldu. Yağmur’un kulağına ‘Belli bir mesafe kaldığında öksüreceğim, o zaman hamle yap’ dedim. Yağmur ne dediğimi bile anlamamış. Zaten ben öksürdüm, o da hiçbir şey yapmadı. Bugün oyunu kaybetseydik arkadaşlarıma benim ismimi yazın’ diyecektim. İhraç olmak çok kötü. Bunun tekrarlanmayacağını hem kendi takımıma, hem size, hem de karşı takıma iletmek isterim. Özür dilerim” ifadelerini kullandı.



