Survivor heyecanı devam ediyor! İşte Survivor All Star 2022 hakkında atılmış en komik tweetler!

Survivor All Star 2022 oldukça çekişmeli başladı. Dokunulmazlıkta kaybeden takımdan çıkan eleme adayının sürgün adasında tek başına 4 gün kalacağı ve oyunlara katılamayacağı açıklanınca sosyal medyada konuyla ilgili espirili tweetler atıldı. İşte Survivor All Star 2022 hakkında atılmış en komik tweetler!
Survivor All Star'da, Survivor'un en güçlü kadın ve erkek yarışmacıları yarışıyor. Oldukça tecrübeli yarışmacılar, parkuru hızla tamamlıyor. Survivor All Star 2022 hakkında sosyal medyada birbirinden komik tweetler atıldı. İşte o tweetler...
İŞTE SURVİVOR ALL STAR 2022 HAKKINDA ATILMIŞ EN KOMİK TWEETLER!
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