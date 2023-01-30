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Survivor ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 30 Ocak Pazartesi Survivor'da eleme adayı kim oldu?

30.01.2023 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı seyirciler tarafından merak ediliyor. Yarışmanın sıkı takipçileri, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayını internette araştırıyorlar. İlk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanarak hem ödülün hem de dokunulmazlığın sahibi olmuştu. Peki, Survivor ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 30 Ocak Pazartesi Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 30 Ocak Pazartesi Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununun ardından haftanın diğer eleme adayları belli olacak. Yarışmacılardan Yusuf Güney adaya zorlu şartlar nedeniyle veda etti. Kalan yarışmacılar tüm hız mücadeleye devam ederken Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına çıkan isim sorgulanmaya başladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 30 Ocak Pazartesi günü Survivor 2023'de yaşananlar...

SURVİVOR 30 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

29 Ocak Pazar akşamı, Survivor dokunulmazlık oyununda kadınlar yarışını 8-1 ünlüler aldı ve erkekler oyununda da Ertuğ'un sayısı ile ünlüler takımı hem ödülün hem de dokunulmazlığın sahibi oldu.

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30 Ocak dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

29 Ocak Pazar akşamı yayınlanan son bölümde ilk eleme adayı Aziz oldu. 30 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümle birlikte Survivor eleme adayı netlik kazanacak.

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HAFTANIN ELEME ADAYLARI

  • Aziz (gönüllüler)
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