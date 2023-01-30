Survivor ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 30 Ocak Pazartesi Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununun ardından haftanın diğer eleme adayları belli olacak. Yarışmacılardan Yusuf Güney adaya zorlu şartlar nedeniyle veda etti. Kalan yarışmacılar tüm hız mücadeleye devam ederken Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına çıkan isim sorgulanmaya başladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 30 Ocak Pazartesi günü Survivor 2023'de yaşananlar...

SURVİVOR 30 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

29 Ocak Pazar akşamı, Survivor dokunulmazlık oyununda kadınlar yarışını 8-1 ünlüler aldı ve erkekler oyununda da Ertuğ'un sayısı ile ünlüler takımı hem ödülün hem de dokunulmazlığın sahibi oldu.

30 Ocak dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

29 Ocak Pazar akşamı yayınlanan son bölümde ilk eleme adayı Aziz oldu. 30 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümle birlikte Survivor eleme adayı netlik kazanacak.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI