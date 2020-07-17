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Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım: Şampiyon olamadığım için özür dilerim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 02:22 | Son Güncelleme

Survivor 2020 finalinde Cemal Can ile final koltuğunu paylaşan Barış Murat Yağcı, Survivor'da ikinci olmuştu. Survivor 2020 ikincisi olan Barış Murat Yağcı, resmi Instagram hesabı üzerinden sevenlerine çektiği bir video üzerinden teşekkür etti. Survivor Barış, "Sizden özür dilerim şampiyon olamadım maalesef. Ama bundan sonra çok iyi projelerle karşınızda olacağım" dedi. Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına Survivor şampiyonu Cemal Can da yorum yaptı.

Survivor 2020'nin finaline kalmayı başaran ve ikinci olan Barış Murat Yağcı, Instagram hesabı üzerinden çektiği videoyla destekçilerine teşekkür etti.

BARIŞ MURAT YAĞCI: FARKLI PROJELERLE KARŞINIZDA OLACAĞIM

Barış Murat Yağcı çektiği videoda "Birlikte mücadele ettiğim tüm yarışmacı arkadaşlarımı ve 1. olan Cemal Can'ı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Ülkeme döndüğümde hayal bile edemeyeceğim kadar büyük, sevgi dolu bir aileye sahip olduğumu gördüm, çok şaşırdım ve mutlu oldum. Bana çok fazla 'Senden özür dileriz. Şampiyon yapamadık' mesajları geliyor. Asıl ben sizden şampiyon olamadığım için özür dilerim. Bundan sonra çok farklı projelerle karşınızda olacağım" dedi. Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Barış'ın videosu kısa sürede 1,5 milyondan fazla izlendi.

CEMAL CAN'DAN BARIŞ'IN PAYLAŞIMINA YORUM

Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven de, "İyi ki tanıdım seni uzun adam" notunu yazdı.

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"CEMAL CAN'I TÜM KALBİMLE TEBRİK EDİYORUM"

Survivor 2020 ikincisi Barış Murat Yağcı, videosunu ise şu notla paylaştı:
"Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu. Başta bu fırsatı bana veren Sevgili Acun Abime sonsuz teşekkür ediyorum. Siz görmeseniz bile kamera arkasında gecesini gündüzüne katan, emek veren ve biran bile yüzlerinden tebessüm eksik olmayan Acun Medya ekibinden Allah razı olsun, iyi ki sizleri tanıdım. Birlikte mücadele ettiğim tüm yarışmacı arkadaşlarımı ve 1. olan Cemal Can'ı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Ülkeme döndüğümde hayal bile edemeyeceğim kadar büyük, sevgi dolu bir aileye sahip olduğumu gördüm, çok şaşırdım ve mutlu oldum. Benim yanımda olan, bana destek veren ve en önemlisi de bana sonuna kadar güvenen siz güzel insanlar lütfen hakkınızı helal edin! Sizi harbiden çok seviyorum ya..."


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