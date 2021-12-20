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Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! ''5 çocuklu teyze olmuşsun!''

20.12.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonunda Ünlüler Takımı'nda yarışan İlayda Şeker, yarışma sona erdikten kısa bir süre sonra Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile aşk yaşamaya başlamıştı. Balaban'ın isteği üzerine cesur pozlarını sildiği iddia edilen İlayda Şeker'in son paylaşımı olay oldu.

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! ''5 çocuklu teyze olmuşsun!''

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Survivor eski yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker, magazin gündeminin ilgiyle takip ettiği çiftler arasında yer alıyor. İsmail Balaban'ın ricası üzerine Instagram'daki cesur pozlarını sildiği iddia edilen İlayda Şeker, son paylaşımıyla sosyal medyayı çalkaladı.

YORUM YAĞDI

Uzun bir elbise ve çizme tercih eden İlayda Şeker'in paylaşımına yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları ''5 çocuklu teyze olmuşsun'', ''Eski tarzın nereye gitti?'' ve ''Muhazakar aileye gelin gidince ben'' gibi yorumlarda bulundu.

İşte İlayda Şeker'in o paylaşımı:

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! ''Başörtünü düşürmüşsün!''

Survivor'a katıldığında Gamze Atakan ile nişanlı olan İsmail Balaban, annesi ve nişanlısı arasında yaşanan tartışma nedeniyle, adada zor günler geçirmişti.

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! ''Başörtünü mü düşürdün?''

Survivor'ı birinci olarak tamamlayan ünlü güreşçi, Türkiye'ye döndükten sonra Gamze Atakan ile yollarını ayırma kararı aldı.

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! ''Başörtünü mü düşürdün?''

İsmail Balaban, güreş izlemeye davet ettiği İlayda Şeker ile yakınlaşmış ve ikilinin arkadaşlığı, aşka dönüşmüştü.

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! ''Başörtünü mü düşürdün?''

İsmail Balaban ile evleneceği konuşulan Şeker'in, Instagram hesabındaki cesur pozları silmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! ''Başörtünü mü düşürdün?''

İlayda Şeker'in, eski gelini için ''Yılan'' ifadesini kullanan Ümmü Gülsüm Balaban ile çok iyi anlaştığı konuşuluyor.

Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! ''Başörtünü mü düşürdün?''


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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
insanlar acik giyinince sikinti yok.Kapali giyinince elestiriliyor kapali da giyinmemiste eskisine gore yani.Ne gunlere kaldik

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