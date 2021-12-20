Survivor İlayda Şeker'in yeni tarzı olay oldu! ''5 çocuklu teyze olmuşsun!''

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Survivor eski yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker, magazin gündeminin ilgiyle takip ettiği çiftler arasında yer alıyor. İsmail Balaban'ın ricası üzerine Instagram'daki cesur pozlarını sildiği iddia edilen İlayda Şeker, son paylaşımıyla sosyal medyayı çalkaladı.

YORUM YAĞDI

Uzun bir elbise ve çizme tercih eden İlayda Şeker'in paylaşımına yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları ''5 çocuklu teyze olmuşsun'', ''Eski tarzın nereye gitti?'' ve ''Muhazakar aileye gelin gidince ben'' gibi yorumlarda bulundu.

İşte İlayda Şeker'in o paylaşımı:

Survivor'a katıldığında Gamze Atakan ile nişanlı olan İsmail Balaban, annesi ve nişanlısı arasında yaşanan tartışma nedeniyle, adada zor günler geçirmişti.

Survivor'ı birinci olarak tamamlayan ünlü güreşçi, Türkiye'ye döndükten sonra Gamze Atakan ile yollarını ayırma kararı aldı.

İsmail Balaban, güreş izlemeye davet ettiği İlayda Şeker ile yakınlaşmış ve ikilinin arkadaşlığı, aşka dönüşmüştü.

İsmail Balaban ile evleneceği konuşulan Şeker'in, Instagram hesabındaki cesur pozları silmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

İlayda Şeker'in, eski gelini için ''Yılan'' ifadesini kullanan Ümmü Gülsüm Balaban ile çok iyi anlaştığı konuşuluyor.



