Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 ünlüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021 ilk ada konseyinde gönüllüler takımından İlayda Şeker, ünlüler takımına geçti. Sezon başında belirlenen Ünlüler takımı kadrosu 10 ve Gönüllüler takımı kadrosu 12 kişi idi. Bu yüzden toplanan ilk ada konseyinde Gönüllüler takımında bir oylama yapıldı. Gönüllüler takımı yarışmacılarının hepsi İlayda Şeker’in ünlüler takımına geçmesi için oy kullandı. Böylece İlayda, gönüllüler takımı adına hiç yarışamadan ünlüler takımına geçmiş oldu.

Ünlüler takımına gönderilen İlayda Şeker, şu açıklamayı yaptı:

“Mavi takımda yarışmak nasip olmadı. Ünlülerde yarışacağım, kazanacağım, kendime inanıyorum. Üzgünüm bu takımdan gittiğim için, hepsini ayrı ayrı çok seviyorum.”

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya’da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul’a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum.”

