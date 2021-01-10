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Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 ünlüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?

10.01.2021 20:44 | Son Güncelleme:
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Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 ünlüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?

İlayda Şeker Survivor 2021 gönüllüler takımından ünlüler takımına geçen yarışmacı oldu. Survivor gönüllüler yarışmacıları yaptıkları oylamayla İlayda Şeker'in ünlülere geçmesi kararı aldı. Survivor 2021 fragmanında "Ben İlayda Şeker. İnsülinleri hazırlayın. Şekerinizi yükseltmeye geliyorum" ifadelerini kullanan İlayda Şeker'in ünlüler takımındaki performansı merak konusu oldu. Peki, İlayda Şeker kimdir, kaç yaşındadır? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı İlayda Şeker nereli?

Survivor 2021 ilk ada konseyinde gönüllüler takımından İlayda Şeker, ünlüler takımına geçti. Sezon başında belirlenen Ünlüler takımı kadrosu 10 ve Gönüllüler takımı kadrosu 12 kişi idi. Bu yüzden toplanan ilk ada konseyinde Gönüllüler takımında bir oylama yapıldı. Gönüllüler takımı yarışmacılarının hepsi İlayda Şeker’in ünlüler takımına geçmesi için oy kullandı. Böylece İlayda, gönüllüler takımı adına hiç yarışamadan ünlüler takımına geçmiş oldu.

ilayda

Ünlüler takımına gönderilen İlayda Şeker, şu açıklamayı yaptı:

“Mavi takımda yarışmak nasip olmadı. Ünlülerde yarışacağım, kazanacağım, kendime inanıyorum. Üzgünüm bu takımdan gittiğim için, hepsini ayrı ayrı çok seviyorum.”

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İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya’da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul’a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum.”

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