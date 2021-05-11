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Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 11 Mayıs Survivor 2021'de iletişim ödülü ne oldu?

11.05.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 11 Mayıs Salı ekrana gelen son bölümünde iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da sevdiklerinden haber almak isteyen yarışmacılar, iletişim ödülünü kazanabilmek için zorlu parkurda mücadele etti. Peki, Survivor’da iletişim oyununu kim kazandı? Survivor'da iletişim ödülü ne oldu?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 11 Mayıs Survivor 2021'de iletişim ödülü ne oldu?

Survivor 2021’da iletişim oyunu heyecanı vardı. Yeni takımların ilk defa iletişim oyununda ödül her iki takım için aynı idi. Sevdiklerinden uzak hasret gidermek, duygusal açlıklarını gidermek isteyen yarışmacıların mücadelesi nefes kesti.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de iletişim oyununun yarışmacılar açısında önemi çok farklı. Aileleri ile iletişim kurmak isteyen yarışmacılar, iletişim ödülü için performanslarını çok zorluyor. Bu akşam da iletişim oyununu kazanmak için takımlar tüm güçleri ile mücadele ettiler. Oyundan önce çıkılan avantaj oyununu mavi takım kazandı ve iletişim oyununda ilk seçimleri onlar yaptı.

İletişim oyununda mavi takım, üst üste aldığı sayılar ile rakibi arasındaki farkı açtı ve skor 9-4 yaptı. Finalde ise mavi takımdan Poyraz, kırmızı takımdan Batuhan parkura çıktı. Poyraz, karşılaşmayı kazanarak skoru 10-4 yaptı. Böylece iletişim oyununu mavi takım kazandı.

Survivor’da mavi takım yarışmacıları, istediği bir arkadaşı ile görüntülü olarak görüşme imkanı buldu.

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TV8 survivor
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