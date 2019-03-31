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'Survivor'ın kaderi değişecek' Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama! Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2019 02:49 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da Acun Ilıcalı büyük bir değişiklik yapıyor. Survivor'ın 31 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek olan 37. yeni bölümünde Acun Ilıcalı ada konseyinden büyük sürprizi açıklayacak. Ilıcalı'nın 'Survivor'ın kaderini değiştirecek sürprizi söylüyorum' dedi. Acun'un açıklaması tüm yarışmacıları şoke etti. Peki Survivor'daki büyük sürpriz nedir? Survivor'da kurallar ve takımları mı değişiyor? Peki Survivor'ın 36. son bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

'Survivor'ın kaderi değişecek' Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama! Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 37. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşanacak. Survivor Türkiye Yunanistan’da rekabet giderek artıyor. Türk takımının çıkışı ise sürüyor.

SURVIVOR'DAKİ BÜYÜK DEĞİŞİKLİK NEDİR?
Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde Acun Ilıcalı yarışmayla ilgili alınan yeni kararı açıklayacak. Ada konseyinde konuşan Ilıcalı, 'Oyunun kaderini değiştirecek, Survivor'un kaderini değiştirecek sürprizi açıklıyorum' diyerek yapılacak büyük değişikli açıklıyor. Acun'un açıklamaları ise Türk ve Yunan yarışmacıları şoke ediyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Son haftalarda çıkışını sürdüren Türk takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-6'lık skorla kazanmayı başardı. Böylece Türk takımı 1-0'lık avantaj elde etti. Survivor'da Pazar akşamı ekrana gelecek olan bölümde ikinci dokunulmazlık oyununun ardından elemeye kalan isimler belli olacak.

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ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor son bölümde erzak ödülü için Türk ve Yunan takımları arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Atakan'ın bayılarak hastaneye kaldırıldığı erzak oyununu Türk takımı 10-6'lık skorla kazanmayı başardı. Tansiyonu düşen Atakan ise ambulansla hastaneye kaldırılarak kontrol altına alındı.

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