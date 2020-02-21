Survivor'ın yeni yarışmacıları kimler oldu? Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacıları Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

Survivor 2020 ilk haftasında ünlüler takımı sakatlık şoku yaşadı. Ünlüler takımının en iddialı isimlerinden olan ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile eski milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner sakatlıkları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Acun Ilıcalı ise ünlüler takımına iki yeni yarışmacının katılacağını duyurdu.

Survivor 2020'de ünlüler takımına yedek yarışmacı olarak katılacak isimler belli oldu. Survivor'ın 22 Şubat Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde Erman Altıkardeş ve İrem Akın ilk defa yer alacak. Böylece Uğur ve Şaziye'nin ayrılmasıyla iki kişi eksik kalan ünlüler takımı, yeni yarışmacılarla yeniden güç kazanacak.

UĞUR PEKTAŞ VE ŞAZİYE İVEGÜN'ÜN SAKATLIKLARI NEDİR?

Survivor'dan ayrılmak zorunda kalan Uğur Pektaş, oyun sırasında dizinden sakatlanmıştı. Şaziye İvegin Üner ise çarpraz bağlarının kopması sonucunda yarışmaya veda etmişti. Acun Ilıcalı, Şaziye İvegin Üner'in seneye yarışacağını ve Survivor 2021'in ilk yarışmacısı olacağını açıklamıştı.

SURVİVOR'UN YENİ YARIŞMACISI İREM AKIN KİMDİR?

Milli bir boksör olan İrem Akın, Tekirdağ'da dünyaya geldi. İrem Akın, 1.70 cm boyunda ve 60 kilodadır. Daha önce 2013 yılında Kadınlar Kick Boks Şampiyonasına katılan ve Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösteren İrem Akın, İrem Akın spor hayatına henüz 9 yaşındayken başladı. İrem Akın üç yıl arka arkaya şampiyon olan tek Muaythai bayan sporcusu olarak da tarihe adını altın harfler ile yazdırdı.