Survivor’ın yıldızı Ayşe Yüksel, Sezen Aksu şarkısıyla mest etti! ‘Diken diken oldum, ağlıyorum…’

Survivor’a katılmadan önce halter, voleybol, basketbol ve tenisle ilgilenen Survivor Ayşe Yüksel, müzikte de başarılı olduğunu kanıtladı. En son Instagram hesabından kendi seslendirdiği Sezen Aksu’nun, ‘’Vay’’ şarkısını paylaşan Ayşe Yüksel, sesi ve yorumuyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Şimdilerde tenis hocalığı yapan Survivor 2021’de Gönüllüler takımında ve ardından mavi takımda yarışan Ayşe Yüksel, sporda olduğu kadar müzikte de başarılı. Instagram hesabından Sezen Aksu’nun, ‘’Vay’’ şarkısını seslendirdiği görüntüleri paylaşan Yüksel’e, ‘’Off be…, mükemmelsin, canım harikasın, sesin de çok güzelmiş, harika bayıldım, diken diken oldum ağlıyorum’’ gibi yorumlar yapıldı.

1 saat içerisinde 17 binden fazla görüntüleme alan Ayşe Yüksel'in paylaşımına çok sayıda olumlu yorum yapıldı.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

23 Mayıs 2000’de doğan Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi öğrencisidir. Spor ile çok içli dışlı olan Ayşe Yüksel, çocukluk yaşlarından beri sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendi.

Ortaokulda masa tenisi eğitimi alan Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladı. Türkiye'de 3. Olan Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 sene devam ettirmesinin ardından voleybolla ilgilendi. Mahalli ligde 6 sene boyunca oynayan Ayşe Yüksel, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı.

Birkaç yıldır tenis antrenörlüğü yapan Ayşe Yüksel, bunların dışında lisede basketbol okul takımında da 3 yıl oynadı. Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynayan, yüzme dersi alan Ayşe Yüksel, aktif olarak tenis hocalığı da yapıyor.

Survivor'da Gönüllüler ve ardından mavi takımda yer alan Ayşe Yüksel, yarışmanın sonlarına kadar gitmeyi başarmış, ancak finale kalamayarak elenmişti.



