Survivor İsmail Balaban bomba haberi gözyaşlarıyla anlattı

Survivor İsmail Balaban'ın gördüğü rüya gerçek oldu! Gözyaşlarını tutamadı

'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının favori isimlerinden olan İsmail Balaban, ablasından gelen mutlu haberi ve gördüğü rüyayı gözyaşlarıyla anlattı.

TV8'de ekranlara gelen'Survivor 2021'de 11'inci hafta heyecanı başladı. İletişim ödülü için parkura çıkan iki takım da ailelerinden gelecek e-postaları okumak için büyük bir mücadele verdi.

Bayrak yarışına kalan iletişim ödülünde; gönüllülerden Ayşe ve Steven, ünlülerden ise Merve ve İsmail kozlarını paylaştı. Bayrak mücadelesini ünlüler kazandı.

Ünlüler takımının başarılı yarışmacısı İsmail Balaban, iletişim ödülünde aldığı mutlu haberi anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

'HASRET KALDIKLARI ÇOCUKLARINA KAVUŞURLAR UMARIM'

"Survivor'a geldikten 1-1.5 ay sonra rüya görmüştüm. Ablamın yıllardır çocuğu olmuyor. Rüyamda görüyorum, 'çocuğu olacak' müjdesi veriliyor. 'Bu belki hayra vesile olacak' dedim.

"Sonrasında bu haberi duyunca çok duygulandım. Gördüğüm rüya gerçek oldu. Ablamın çocuğu olacağı müjdesini verdiler. İnşallah sağlıklı sıhhatli şekilde dünyaya gelir." 34 yaşındaki güreşçi, "İnşallah hasret kaldıkları çocuklarına kavuşurlar. Gerçekten bu ödülü kazandığıma, bu haberi duyduğuma çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.



