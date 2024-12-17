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Survivor kadrosunda olduğu söyleniyordu! Batuhan Karacakaya sevgilisini paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.12.2024 11:07
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‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde Bülent karakterini canlandıran ve daha sonra Survivor’a katılan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya aşkını ilan etti. Son günlerde Survivor'a gideceği konuşulan Batuhan Karacakaya'nın sevgilisine beğeni yağdı.

Survivor kadrosunda olduğu söyleniyordu! Batuhan Karacakaya sevgilisini paylaştı

2010 yılında final yapmasına rağmen tekrar bölümleriyle büyük ilgi gören Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan Batuhan Karacakaya, Ziyagil Köşkü'nün küçük oğlu Bülent olarak geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Survivor'a katılarak da büyük bir tanınırlık elde eden Karacakaya'nın, Survivor 2025 kadrosunda da yer alacağı iddia ediliyor.

Instagram’dan sık sık antrenman videoları paylaşan Karacakaya, bu kez sürpriz bir fotoğraf karesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Batuhan Karacakaya, Instagram hesabında yaptığı kalpli paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisi Sinem Akar ile birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşan Karacakaya, aşkını takipçilerine duyurdu.

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Sinem Akar da aynı fotoğrafı kendi hesabında paylaştı. Batuhan Karacakaya'nın sevgilisine "Çok güzel" yorumları geldi.

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Batuhan Karacakaya daha önce eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay’a "bana video çekeceksin" ısrarında bulunup yazdığı notu zorla okutturarak video çektiği iddiasıyla yargılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batuhan Karacakaya
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