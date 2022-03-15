Survivor kim elendi? 14 Mart Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti? 14 Mart dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor All Star yeni bir dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Ünlüler-Gönüllüler takımı artık her oynanan dokunulmazlık oyununa hayat memat meselesi gözüyle bakıyor. 14 Mart Pazartesi akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir skorla bitti. İki takımda canla başla dokunulmazlık oyununda galip olabilmek için yarıştı. 14 Mart Survivor dokunulmazlık oyununun kazanan takımı ve ilk eleme adayı da belli oldu...

14 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

14 Mart 2022 akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı gene zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. İki takımda dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu ilk kadınlar daha sonra erkekler oynadı. Dokunulmazlık oyununda iki takımın erkekleri ve kadınları çok çekişmeli bir oyun oynadı. Kadınlar arasında yapılan ilk turu ünlüler takımı kazandı. 14 Mart 2022 Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. 14 Mart Survivor All Star ilk dokunulmazlık sembolünün sahibi gönüllüler takımı oldu.

14 MART 2022 İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? SURVİVOR KİM ELENDİ?

14 Mart 2022 akşamı Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı bir aday seçti. Geçen hafta ünlüler takımından Sercan Yıldırım Survivor hayallerine veda etmişti. Bu hafta yani 14 Mart Pazartesi günü takım arkadaşlarının en fazla ismini yazdığı yarışmacı Mert Öcal oldu. Böylelikle 14 Mart Pazartesi Survivor All Star'ın ilk eleme adayı Mert Öcal olmuş oldu.

