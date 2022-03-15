MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor kim elendi? 14 Mart Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti? 14 Mart dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor kim elendi? 14 Mart Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti? 14 Mart dokunulmazlığı kim kazandı?

15.03.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yeni bir dokunulmazlık oyunu ile izleyicisinin karşısına çıktı. 14 Mart Pazartesi akşamı Survivor All Star yarışmacıları ilk eleme adayını çıkaracak. Ünlüler-Gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyununa çıktılar. 14 Mart Pazartesi akşamı nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı ve ilk eleme adayı belirlendi. İki takımda haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İşte 14 Mart Pazartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazananı ve ilk eleme adayı!

Survivor kim elendi? 14 Mart Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti? 14 Mart dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor All Star yeni bir dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Ünlüler-Gönüllüler takımı artık her oynanan dokunulmazlık oyununa hayat memat meselesi gözüyle bakıyor. 14 Mart Pazartesi akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir skorla bitti. İki takımda canla başla dokunulmazlık oyununda galip olabilmek için yarıştı. 14 Mart Survivor dokunulmazlık oyununun kazanan takımı ve ilk eleme adayı da belli oldu...

14 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

14 Mart 2022 akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı gene zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. İki takımda dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu ilk kadınlar daha sonra erkekler oynadı. Dokunulmazlık oyununda iki takımın erkekleri ve kadınları çok çekişmeli bir oyun oynadı. Kadınlar arasında yapılan ilk turu ünlüler takımı kazandı. 14 Mart 2022 Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. 14 Mart Survivor All Star ilk dokunulmazlık sembolünün sahibi gönüllüler takımı oldu.

14 MART 2022 İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? SURVİVOR KİM ELENDİ?

14 Mart 2022 akşamı Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı bir aday seçti. Geçen hafta ünlüler takımından Sercan Yıldırım Survivor hayallerine veda etmişti. Bu hafta yani 14 Mart Pazartesi günü takım arkadaşlarının en fazla ismini yazdığı yarışmacı Mert Öcal oldu. Böylelikle 14 Mart Pazartesi Survivor All Star'ın ilk eleme adayı Mert Öcal olmuş oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüslerini kapatan kopça kopunca... Bomba anlarGöğüslerini kapatan kopça kopunca... Bomba anlar
Bergen'in doktoru yıllar sonra konuştu! Gözüyle ilgili o detay kahrettiBergen'in doktoru yıllar sonra konuştu! Gözüyle ilgili o detay kahretti
Her yerini kapadı, göğsünü açtı! Görenler şaşkına göndü Her yerini kapadı, göğsünü açtı! Görenler şaşkına göndü
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına indirim geldi!

Motorin fiyatına indirim geldi!

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyarı: Artık yıkılmalı

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyarı: Artık yıkılmalı

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin

Gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin

Çocuğa istismar suçundan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma! "13 yaşındaymış gibi durmuyordu..."

Çocuğa istismar suçundan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma! "13 yaşındaymış gibi durmuyordu..."

Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması

Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.