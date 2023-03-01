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SURVİVOR KİM ELENDİ? 28 Şubat 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı'nın açıklaması ile yıkıldı!

01.03.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 yarışmasının dün akşam ekrana gelen bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, ödül oyununun ardından ada konseyine çıktı. Acun Ilıcalı, yarışmadan elenen ismi açıkladı. Aziz, Asena, Çağla, Fatih ve Elanur'un eleme potasında yer aldığı yarışmadan elenen isim merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi? 28 Şubat 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 28 Şubat 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı'nın açıklaması ile yıkıldı!

Survivor 2023 eleme heyecanının yaşandığı bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Survivor'da ödül oyununun kazananı ve eleme potasında yer alan isimler arasından hangisinin adaya veda ettiği 28 Şubat Salı akşamı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'dan elenen yarışmacı Çağla oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim dün belli oldu.

Çağla ile gönüllülerden Aziz, Fatih, Elanur ve Asena'nın eleme potasına girdiği yarışmada hayallerine veda eden ismi Acun Ilıcalı açıkladı.

Ödül oyunu sonunda gerçekleşen adaya veda eden isim Çağla oldu.

ÇAĞLA TAŞDELEN SURVİVOR'A VEDA ETTİ

Survivor adasına veda eden Çağla, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Gerçekten ne diyeceğimi ne hissedeceğimi bilmiyorum. Üzgünüm, bu şekilde olduğu için. Yani benim için her şey yeni başlamıştı. Hafta başında öyle hissediyordum. Ama vardır bunda da bir hayır diyorum. Çünkü çok ciddi bir şey atlattım. Demek ki benim Türkiye gitmem, ailemin yanında olmam gerekiyormuş. Kimseye kırgın dargın değilim. Canları sağolsun. Benim hikayemin burada değil Türkiye'de devam etmesi gerekiyor.''

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Surivor 28 Şubat'ta İki takım yarışmacıları ödül oyununda performans sergiledi. Günün ödülü ise sosisli sandviç oldu. Kadınlar yarışının kazananı ünlüler, erkekler oyununun kazananı da gönüllüler oldu. Yeniden yarışma en iyiler turuna kaldı. 3-1 Gönüllüler ödülün sahibi oldu.

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SURVİVOR ÇAĞLA KİMDİR?

Çağla Taşdelen, Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden dahil olmuştu.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Çağla Taşdelen'in İnstagram'da 4 bin takipçisi vardır.

İnstagram adresi "caglatasdelen" şeklindedir.

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