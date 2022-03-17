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Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 16 Mart Survivor 2022 All Star'dan elenen yarışmacı

17.03.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu. Survivor 2022'nin 16 Mart Pazar ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Evrim, Barış, Mert, Berna ve Adem oldu. Hızlandırılmış elemelerin devam ettiği Survivor'da, birleşme partisi öncesinde son yapılan genel sms oylaması sonucuna göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elendi. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı.

Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 16 Mart Survivor 2022 All Star'dan elenen yarışmacı

Survivor 2022 All Star'ın 16 Mart Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Evrim, Barış, Mert, Berna ve Adem için eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu beş yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlülerde yapılan oylamada, ismi en fazla yazılan Mert elemeye kalmıştı.

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Survivor'da ikinci dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımında Barış Murat Yağcı haftanın ikinci eleme adayı olmuştu.

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Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kazanmayı başardı.

Ada konseyinde ise gönüllüler takımı aday çıkarmak zorunda kaldı.

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Oylamada ise Berna ve Evrim'in isimleri eşit sayıda yazıldı. Böylece iki yarışmacı birden elemeye kaldı.

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Son eleme adayını ise ünlüler takımında performans birincisi olan Perviz belirledi. Survivor Perviz, haftanın 5. eleme adayı olarak Adem'in adını söyledi.

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OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu sms oylaması yapılmıştı. Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Evrim, Barış, Mert, Berna ve Adem arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

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Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim Berna Keklikler oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Evrim Keklik Mert Öcal
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