Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 2 Mart Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarının birini gönüllüler takımı, diğerini ise ünlüler kazanmayı başarmıştı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk iki aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise sms birincileri diğer eleme adaylarını açıkladı. Dört yarışmacı arasında en az oyu alan isim ise Survivor'a veda etti.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor Türkiye’nin 8. haftasında ünlüler ve gönüllülerin SMS birincileri açıklandı. Ünlüler takımının SMS birincisi Batuhan oldu. Gönüllüler takımı SMS birincisi ise Ayşe Yüksel oldu.

SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler olmuştu. Ada konseyindeki oylamada ünlüler takımının eleme adayı ise oyuncu Öykü Çelik olmuştu.

Bu hafta ikinci dokunulmazlığı kaybeden gönüllülerde ise konseydeki oylamada adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu.

Survivor'da ünlülerde sms birincisi olan Batuhan, 3. eleme adayı olarak Çağman Çatay'ı söyledi. Gönüllüler takımı SMS birincisi Ayşe ise 4. eleme adayı olarak Hanzade Ofluoğlu'nun ismini verdi.