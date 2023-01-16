SURVİVOR KÜRŞAT JUAN KİMDİR, nereli ve kaç yaşında? Tiktok fenomeni Kürşat Juan Survivor 2023 Fenomenler takımında yarışacak!

Kürşat Juan Survivor'da Influencerlar takımında yarışacak. Video paylaşım sitesi Tiktok'ta adını duyuran yarışmacının hayatı oldukça merak ediliyor. Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya Tiktok'ta 3.8 milyon takipçiye sahip. Peki Kürşat Juan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

KÜRŞAT JUAN KİMDİR?

Kürşat Juan 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi. Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya'dır.

Kürşat Juan İstanbul'da yaşamaktadır. Videoları ilgiyle takip edilen Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu. Kürşat Juan'ın Tiktok'ta 3.8 milyon takipçisi bulunuyor.

KÜRŞAT JUAN SURVİVOR FENOMENLER KADROSUNDA

Kürşat Juan Tiktok'ta paylaştığı videolarla gençlerin oldukça ilgisini çekiyor. Video paylaşım platformu Tiktok'ta 3.8 milyon takipçisi bulunuyor. Juan grubunun bir üyesi olan Ümit Kürşat Yalçınkaya, grup ismi nedeniyle Juan ismini kullanıyor.

Kürşat Juan bu sezon Survivor 2023 fenomenler takımında yarışacak.

