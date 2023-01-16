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SURVİVOR KÜRŞAT JUAN KİMDİR, nereli ve kaç yaşında? Tiktok fenomeni Kürşat Juan Survivor 2023 Fenomenler takımında yarışacak!

15.01.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kürşat Juan'ın hayatı oldukça merak ediliyor. Survivor 2023 kadrosunda bulunan yarışmacı büyük bir hayran kitlesine de sahip. Kürşat Juan Survivor Fenomenler takımında yarışacak. Bir dönem Tiktok'ta Juan grubunun üyesi olan yarışmacının asıl adı Ümit Kürşat Yalçınkaya'dır. Peki Kürşat Juan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

SURVİVOR KÜRŞAT JUAN KİMDİR, nereli ve kaç yaşında? Tiktok fenomeni Kürşat Juan Survivor 2023 Fenomenler takımında yarışacak!

Kürşat Juan Survivor'da Influencerlar takımında yarışacak. Video paylaşım sitesi Tiktok'ta adını duyuran yarışmacının hayatı oldukça merak ediliyor. Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya Tiktok'ta 3.8 milyon takipçiye sahip. Peki Kürşat Juan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

KÜRŞAT JUAN KİMDİR?

Kürşat Juan 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi. Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya'dır.

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Kürşat Juan İstanbul'da yaşamaktadır. Videoları ilgiyle takip edilen Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu. Kürşat Juan'ın Tiktok'ta 3.8 milyon takipçisi bulunuyor.

KÜRŞAT JUAN SURVİVOR FENOMENLER KADROSUNDA

Kürşat Juan Tiktok'ta paylaştığı videolarla gençlerin oldukça ilgisini çekiyor. Video paylaşım platformu Tiktok'ta 3.8 milyon takipçisi bulunuyor. Juan grubunun bir üyesi olan Ümit Kürşat Yalçınkaya, grup ismi nedeniyle Juan ismini kullanıyor.

Survivor yarışmacısı Kürşat Juan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kürşat Juan hayatı!

Kürşat Juan bu sezon Survivor 2023 fenomenler takımında yarışacak.

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