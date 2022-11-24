Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere yeni mesleğiyle şaşırttı! Bakın artık ne iş yapacak

Survivor 2022 sezonunda doping iddialarıyla gündeme gelen Nagihan Karadere, yarışmanın final haftasına katılmamayı tercih etmişti. Bir süredir gözlerden uzak olan Nagihan Karadere, yeni mesleğini takipçileriyle paylaştı.

Nişantaşı'nda bir güzellik salonu açtığını duyuran Karadere, ağırlıklı olarak protez tırnak hizmeti vereceğini belirtti. Nagihan Karadere'ye, Survivor eski yarışmacıları Gonca Janset, Birsen Bekgöz ve Hasan Yalnızoğlu gibi isimler tebrik yağdırdı.

Survivor Hikmet Tuğsuz, Nagihan Karadere'nin doping kullandığı için sporu bıraktığı iddia etmiş, olaya Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kalmıştı.

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Nagihan Karadere, Hikmet Tuğsuz ile oldukça gergin bir sezon geçirmişti.



