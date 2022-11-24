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Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere yeni mesleğiyle şaşırttı! Bakın artık ne iş yapacak

24.11.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 kere Survivor'a katılarak tanınırlığını arttıran milli atlet Nagihan Karadere, yeni mesleğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere yeni mesleğiyle şaşırttı! Bakın artık ne iş yapacak

Survivor 2022 sezonunda doping iddialarıyla gündeme gelen Nagihan Karadere, yarışmanın final haftasına katılmamayı tercih etmişti. Bir süredir gözlerden uzak olan Nagihan Karadere, yeni mesleğini takipçileriyle paylaştı.

Nişantaşı'nda bir güzellik salonu açtığını duyuran Karadere, ağırlıklı olarak protez tırnak hizmeti vereceğini belirtti. Nagihan Karadere'ye, Survivor eski yarışmacıları Gonca Janset, Birsen Bekgöz ve Hasan Yalnızoğlu gibi isimler tebrik yağdırdı.

Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere yeni mesleğiyle şaşırttı! Bakın artık ne iş yapacak

Survivor Hikmet Tuğsuz, Nagihan Karadere'nin doping kullandığı için sporu bıraktığı iddia etmiş, olaya Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kalmıştı.

Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere yeni mesleğiyle şaşırttı! Bakın artık ne iş yapacak

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Nagihan Karadere, Hikmet Tuğsuz ile oldukça gergin bir sezon geçirmişti.

Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere yeni mesleğiyle şaşırttı! Bakın artık ne iş yapacak


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survivor Nagihan Karadere

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