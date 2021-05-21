Survivor market oyunu ve hafıza oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor’ın 20 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümde market oyunu heyecanı yaşandı. Çeyrek final öncesinde takımlar, market ödülünü kazanmak için yeni bir parkura çıktı. İlk defa çıktıkları parkurda yarışmacılar, engelleri aşmak için üstünden sırıkla atladı, altından çukur kazmak zorunda kaldı. Nefes nefese geçen mücadelede kazanan takım, haftalık erzak paketi ile birlikte güzel bir yemek ödülü de kazandı.

SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de mavi ve kırmızı takımlar, haftalık erzak paketi için bu sezon ilk defa oynayacakları bir parkura çıktılar. Farklı parkurda farklı engeller ile rüzgarlı hava yarışmacıları epey zorladı. Parkurda engelleri üstten sırıklarla aştıktan sonra kazarak alttan geçmeye çalıştılar.



Finalde ise üç başarılı atış yapmak için uğraş verdiler. Oyuna iyi başlayan ve 5-2 üstünlüğü yakalayan mavi takım oldu. Kırmızı takım, farkı bire indirmeyi başardı. Fakat mavi takım, bir kez daha farkı üçe çıkardı ve skoru 7-4 yaptı. Karşılıklı alınan sayılar ile skor 8-5 oldu. Takımların yeniden eşleştiği bu sırada kırmızı takım farkı bire düşürmeyi başardı. Market oyununda mavi takım ile kırmızı takım arasındaki çekişme sonucunda skor 9-8'e geldi.