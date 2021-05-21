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Survivor market oyunu ve hafıza oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor'da ödül ne oldu?

21.05.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 20 Mayıs Perşembe ekrana gelen son bölümünde market ve hafıza oyunları oynandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar ilk olarak market oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar yeni bir parkurda mücadele etti. Yarışmacılar, nefes kesecek karşılaşmalarda engelleri geçmek için çukur kazdı, sırıklarla üstünden atladı. Peki Survivor'da market oyununu hangi takım kazandı? Survivor market oyunu ödül ne oldu?

Survivor market oyunu ve hafıza oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor’ın 20 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümde market oyunu heyecanı yaşandı. Çeyrek final öncesinde takımlar, market ödülünü kazanmak için yeni bir parkura çıktı. İlk defa çıktıkları parkurda yarışmacılar, engelleri aşmak için üstünden sırıkla atladı, altından çukur kazmak zorunda kaldı. Nefes nefese geçen mücadelede kazanan takım, haftalık erzak paketi ile birlikte güzel bir yemek ödülü de kazandı.

SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de mavi ve kırmızı takımlar, haftalık erzak paketi için bu sezon ilk defa oynayacakları bir parkura çıktılar. Farklı parkurda farklı engeller ile rüzgarlı hava yarışmacıları epey zorladı. Parkurda engelleri üstten sırıklarla aştıktan sonra kazarak alttan geçmeye çalıştılar.

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Finalde ise üç başarılı atış yapmak için uğraş verdiler. Oyuna iyi başlayan ve 5-2 üstünlüğü yakalayan mavi takım oldu. Kırmızı takım, farkı bire indirmeyi başardı. Fakat mavi takım, bir kez daha farkı üçe çıkardı ve skoru 7-4 yaptı. Karşılıklı alınan sayılar ile skor 8-5 oldu. Takımların yeniden eşleştiği bu sırada kırmızı takım farkı bire düşürmeyi başardı. Market oyununda mavi takım ile kırmızı takım arasındaki çekişme sonucunda skor 9-8'e geldi.

Survivor market oyununda Poyraz ile Batuhan'ın mücadelesi soluksuz izlendi. Poyraz'ın aldığı sayı ile mavi takım, 10'a 8 skorla market oyununu kazandı.

SURVİVOR’DA MARKET OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Survivor 2021’de market oyununu kazanan mavi takım, hamburger, patates kızartması yedi. Ayrıca haftalık erzak paketini de aldı.

SURVİVOR'DA HAFIZA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar hafıza oyununda karşı karşıye geldi. Oyunda ilk önce yarışmacılar, bara asılı kalarak Murat Ceylan tarafından açılan sembolleri sırasında göre ezberlemeye çalıştı. Sonrasında ise panoda ezberlediği sembolleri masada aynı şekilde dizmek için uğraştı. Tek tek sırasına göre açılan sembollerde hata yapmayan yarışmacı sayıyı kazandı.

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Günün en çabuk biten karşılaşmasında ilk sembolde hata yapan Aleyna Çalışkan, Dora'ya oyunu kaybetti. Başa baş giden oyunda mavi takım, 5-5'den sonra arayı açtı ve skorda 9-6 üstünlüğü yakaladı. Son oyunda ise Dora, Batuhan'ı yendi. Böylece hafıza oyunu ödülü mavi takımın oldu.

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