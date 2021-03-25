MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor market oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021’de market oyunu ödülü ne oldu?

Survivor market oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021’de market oyunu ödülü ne oldu?

25.03.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 25 Mart Perşembe ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları market oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da haftalık erzak paketini almak isteyen iki takım müthiş bir mücadele verdi. Peki, Survivor’da market oyununu kim kazandı? Market oyunu ödülü ne oldu?

Survivor market oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021’de market oyunu ödülü ne oldu?

Survivor 2021 son bölümde hafta sonu yapılacak birleşme partisi öncesinde takımlar, haftalık erzak paketi için karşı karşıya geldi. Günün sonunda erzak ödülünü kazanan takım belli oldu.

YENİ HAFTANIN TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021’de yeni hafta ilk oyunu öncesinde takım kaptanları için oylama yapıldı. Ünlüler takımında Çağrı, gönüllüler takımında ise Poyraz takım kaptanları seçildi. İki isim de ilk defa takım kaptanlığı yapacak.

MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de market oyunu takım olarak oynandı. Oyunda, dört erkek, dört kadın yarışmacı birlikte yer aldı. İlk önce takım olarak denizde sandal üzerine konulmuş irili ufaklı tüm küplerin sahile taşınması gerekiyordu. Sonrasında atıcı olan yarışmacı, bu küpleri dizerek kule yaptı. Son olarak ise iki sıra halinde dizilmiş kule halindeki küplerin devrilmesi gerekiyordu. Ünlüler takımı ile başlayan seçim sonrasında başlayan oyunda takımlar, atıcı olan arkadaşlarının küplerini dizmesinde farklı taktikler uyguladı. Oyunda daha başarılı olan Gönüllüler takımı, skorda 6-2 farklı skora ulaştı. Kritik oyunda finalde Dora ile Batuhan karşılaştı. Kazanan Dora olunca gönüllüler takımı, 7-2 skorla market oyununu kazandı.

Survivor’da market oyununu kazanan gönüllüler takımı, sıvı yağ, domates ve nohut olan erzak paketini alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Mert Fırat kimdirMert Fırat kimdir
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Diğer Haberler

Survivor'da birleşme partisi öncesi son ödül oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor'da birleşme partisi öncesi son ödül oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Melis İşiten kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte ünlü oyuncunun oynadığı diziler.

Melis İşiten'in hayatı

Survivor'da Çağrı ile Batuhan gerginliği! "Adım adım her şeyi planlamış"

Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu koronadan hayatını kaybetti

TRT dizisi Barbaros ne zaman başlayacak? İşte Barbaros dizisinin oyuncuları

TRT dizisi Barbaros ne zaman başlayacak?

Mert Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mert Fırat kimdir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.