Survivor market oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021’de market oyunu ödülü ne oldu?

Survivor 2021 son bölümde hafta sonu yapılacak birleşme partisi öncesinde takımlar, haftalık erzak paketi için karşı karşıya geldi. Günün sonunda erzak ödülünü kazanan takım belli oldu.

YENİ HAFTANIN TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021’de yeni hafta ilk oyunu öncesinde takım kaptanları için oylama yapıldı. Ünlüler takımında Çağrı, gönüllüler takımında ise Poyraz takım kaptanları seçildi. İki isim de ilk defa takım kaptanlığı yapacak.

MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de market oyunu takım olarak oynandı. Oyunda, dört erkek, dört kadın yarışmacı birlikte yer aldı. İlk önce takım olarak denizde sandal üzerine konulmuş irili ufaklı tüm küplerin sahile taşınması gerekiyordu. Sonrasında atıcı olan yarışmacı, bu küpleri dizerek kule yaptı. Son olarak ise iki sıra halinde dizilmiş kule halindeki küplerin devrilmesi gerekiyordu. Ünlüler takımı ile başlayan seçim sonrasında başlayan oyunda takımlar, atıcı olan arkadaşlarının küplerini dizmesinde farklı taktikler uyguladı. Oyunda daha başarılı olan Gönüllüler takımı, skorda 6-2 farklı skora ulaştı. Kritik oyunda finalde Dora ile Batuhan karşılaştı. Kazanan Dora olunca gönüllüler takımı, 7-2 skorla market oyununu kazandı.

Survivor’da market oyununu kazanan gönüllüler takımı, sıvı yağ, domates ve nohut olan erzak paketini alacak.



