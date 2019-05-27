Survivor Melisa'dan Hikmet itirafı! 'Bir bakmışız ateşi yakmış...'

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programına konuk olan eski yarışmacı Melisa, Hikmet'in ada yaşamıyla ilgili ilginç sözler söyledi.
Survivor'dan geçtiğimiz haftalarda elenen Melisa, "Biz adadayken Yunanlar gerçekten 1 tane hindistan cevizinin bile hesabını yapıyordu. Herkes kendine kırıyordu. Biz mesela topluyorduk adada, buluyoruz yerde. Hikmet abi bize 30-40 tane coconut açıyordu. Eşyalarımız ıslak, bir bakmışız Hikmet abi ateş yakmış, ateşin başına eşyalarımızı koymuş. Tişörtümüzü olsun, şortumuz, çoraplarımız olsun. Battaniyelerimizi bile kurutuyordu. Adada eksikliği en çok hissedilecek kişi. Sadece kendini kavga ederken tutamıyordu. Onun haricinde bütün davranışları benim için iyi olan bir insan. Hiçbir zaman çenesini tutamıyordu Hikmet abi. Şampiyonluk adayı olan bir insandı, tam bir Survivor'dı. Çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.
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