Survivor Melisa Emirbayer'den hamilelik pozları! "Artık 3 kişilik bir aileyiz"

Survivor eski yarışmacısı ve Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Melisa Emirbayer, geçtiğimiz Ekim ayında Sami Hamidi ile nikah masasına oturmuştu. Uzun zamandır birlikte olan ikilinin düğünü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşmişti.

Melisa Emirbayer, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerine müjdeli haberi duyurdu. Hamile olduğunu açıklayan Melisa Emirbayer, eşiyle çekilen pozlarını da paylaştı.

"ARTIK 3 KİŞİLİK BİR AİLEYİZ"

Hamilelik pozlarını paylaşan Melisa Emirbayer, "Yeni yaşımın bana getirdiği en güzel hediye be duyduğum en güzel ses, melodi 'Senin kalp sesin bebeğim'. O ana kadar 25 yaşıma kadar geçirdiğim tüm yıllarımı unutturdun. Unutamayacağım bir yaş oldu benim için 26. Artık 3 kişilik bir aileyiz. Seni çok seviyoruz ailemizin süper babası" notunu yazdı.

"CİNSİYET TAHMİNLERİ GELSİN"

Elinde bebeğinin ultrason görüntüsüyle çektirdiği bir kareyi de paylaşan Emirbayer, takipçilerinden cinsiyet tahmini yapmalarını da isteyerek "Cinsiyet tahminleri gelsin" dedi.



