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Survivor Mert'in elenmesi Evrim'i yıktı: Hiç bir anlamı kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 23:09 | Son Güncelleme

Survivor'da ünlüler takımından Mert'in sürpriz vedası takım arkadaşlarının yanı sıra gönüllüleri de etkiledi. Konseyde Mert'in elenmesine en çok şaşıran isim olan Evrim, Mert'in gidişini beklemediğini belirtti "Yıkıldım, gerçekten yıkıldım. Kampların birleşmesinin hiç bir anlamadı kalmadı" dedi.

Survivor Mert'in elenmesi Evrim'i yıktı: Hiç bir anlamı kalmadı

Survivor'da Mert Öcal'ın veda ettiği eleme konseyinde, Acun Ilıcalı'nın elenen ismi anons ettiği anlarda ise en büyük şaşkınlığı yaşayan isimlerden biri de gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu.

"UMMADIĞIM BİR KİŞİ VEDA ETTİ"

Mert'in gidişiyle ilgili konuşan Survivor Evrim, hiç beklemediği bir ismin Survivor'dan elendiğini ve gerçek anlamda yıkıldığını söyledi. Evrim, "Ummadığım bir kişi veda etti, gerçekten yıkıldım. Tam kamplar birleşti, en olması gereken adamdı. Aynı Ersin abi çok vakitsiz gitti. Benim için açıkçası kampların birleşmesinin hiç bir anlamadı kalmadı" ifadelerini kullandı.

YASİN: "MERT ÇOK KALİTELİ BİR İNSANDI"

Öte yandan gönüllüler takımındaki diğer yarışmacılar da Survivor Mert'in elenmesini pek beklemediklerini dile getirdi.

Survivor'da son konseyde adaylar arasında yer alan Yasin ise Mert'in iyi bir insan olduğunu düşündüğünü söyledi. Yasin, Kararı halk verdi, beş kişiden Mert gitti. Her ne kadar arada atışsak da Mert ciddi anlamda iyi ve kaliteli bir insandı. Bütün güzellikler kendisiyle olsun" dedi.


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