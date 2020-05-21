Survivor Mert Öcal'dan elendikten sonra ilk paylaşım!

Yarışmaya veda etmesinin ardından koronavirüs nedeniyle ülkeden ayrılamayan ve Acun Ilıcalı'nın Dominik'te konuğu olan Mert, Instagram'daki resmi sosyal medya hesabı üzerinden ilk paylaşımını gerçekleştirdi. Survivor'dan elenmesiyle hayranlarını şoke eden Mert, 'keyfim yerinde, hepinizi seviyorum' dedi.

İŞTE SURVIVOR MERT'İN AYRILIK SONRASI İLK SÖZLERİ

Survivor Mert Öcal Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, biliyorum özlediniz ben de çok özledim. Ama artık çok fazla beraber olacağız, içiniz rahat olsun. Benim adıma her şey çok güzel keyfim yerinde bir sorun yok çok şükür. Hiç merak etmeyin tam gaz devam. Çok keyifli, çok zor bir Survivor'ı geride bıraktık. Diğer arkadaşlarımın yolu açık olsun, hepsine başarılar dilerim. Bu zor zamanda sürekli bizimle olduğu ve yakından ilgilendiği için Acun Ilıcalı'ya ve bütün kamera arkası ekip arkadaşlarıma, bizimle 4 ay geçirip aynı zorlukları yaşadıkları için bir kez daha çok teşekkür ederim.

Harika bir maratondu. En çok da size destekleriniz için ve beni yalnız bırakmayıp varlığınızı hep hissettirdiğiniz için binlerce kez teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Aramızda çok sağlam bir bağ oluştuğunun farkındayım ve bu bağı her zaman koruyacağımdan emin olabilirsiniz. İnşallah şu anda içinde bulunduğumuz sıkıntılı günler en kısa zamanda son bulur ve hepimiz sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam etmeye başlarız. Bayramda ilk canlı yayınımla sizlerle buluşup sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Tam gün ve saati öncesinde haber vereceğim, herkese kucak dolusu sevgiler, sizi seviyorum."



