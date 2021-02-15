Survivor Mert Öcal'dan Kendall Jenner yorumu! Gündem oldu

Kendall ve Kylie Jenner, ablaları Kim Kardashian'ın markası için objektif karşısına geçti. Birbirinden çarpıcı pozlar veren kardeşlerden en dikkat çekici isim ise Kendall Jenner oldu.

Jenner'ın fit vücudu hakkında binlerce yorum yapıldı.

Kardashian/Jenner ailesinin en farklı üyesi olan ünlü model, Türkiye'nin sosyal medya gündeminde de yer aldı.

Survivor eski yarışmacısı Mert Öcal ise, Kendall Jenner'ın abartıldığını dile getirdi. Öcal, "Bizim ülkemizde çok daha güzel kızlar var" mesajını paylaştı. Öcal'ın sözleri tartışma konusu oldu.



