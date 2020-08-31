MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Mert Öcal’dan şaşırtan pandemi yorumu! ‘Üst aklın projesi...’

Survivor Mert Öcal’dan şaşırtan pandemi yorumu! ‘Üst aklın projesi...’

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışma programıyla popülerliğini arttıran oyuncu Mert Öcal sosyal medya hesabından pandemi süreciyle ilgili şaşırtan bir yorum yaptı. Pandemi sürecinin proje olduğunu söyleyen Survivor Mert’in paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı.

Survivor Mert Öcal’dan şaşırtan pandemi yorumu! ‘Üst aklın projesi...’

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisine ilişkin Türkiye’de ilk vakaların görüldüğü günlerde Mert Öcal Dominik Cumhuriyeti’nde yarışmayı sürdüyordu. Yaşanılan olaylardan habersiz olan yarışmacılar Acun Ilıcalı’nın gerçekleştirdiği olağanüstü ada konseyinde durumu öğrenmişti. Programdan elendikten sonra Mert Öcal ve diğer yarışmacılar ülkelerin sınırlarını kapatmasıyla beraber uzun süre daha Dominik’te mahsur kalmıştı.
Dominik Cumhuriyeti’nden İstanbul’a dönen Mert Öcal, İstanbul’da bir süre pandemi karantinası yaptı. Haziran ayında normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber dizi ve film projelerine ağırlık veren Survivor Mert, sosyal medyada pandemi sürecini değerlendirdi.

‘YENİ DÜNYAYA GEÇİŞ’

mert öcal
Adı Evrim Keklik ile aşk iddialarına karışan Mert Öcal hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamıştı. Survivor Evrim ile iyi anlaştıklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen Mert Öcal aralarında aşk olmadığının altını çizdi. Aşk iddialarının gölgesinde Survivor Mert’in koronavirüs pandemisi yorumu dikkatleri üzerine çekti. Survivor Mert, “Pandemi süreci üst aklın bir projesidir. İnsanları sosyalleşmeden vakit geçirme yolları arayışına iten bir süreçtir. Yeni dünya için çok büyük bir geçiş projesidir...” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldıSurvivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Herkesin merak ettiği yarışmacı elendi mi?Herkesin merak ettiği yarışmacı elendi mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü
Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bomba Survivor All Star açıklaması! 'Bu sene...'
Bomba Survivor All Star açıklaması! 'Bu sene...'
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'
Mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gizem Özdilli'nin zor anları
Gizem Özdilli'nin zor anları
Survivor Berkan Karabulut’un yeni imajında sevgilisinin parmağı çıktı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Survivor Taner Tolga Tarlacı dayak yediğini söyleyince Yasin Obuz barıştı!
Survivor Taner Tolga Tarlacı dayak yediğini söyleyince Yasin Obuz barıştı!
Gonca Vuslateri’nden Armağan Çağlayan’a samimi itiraf! ‘Ailevi sorunların...’
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Serenay Sarıkaya: Gülerken gözleri, dudakları kaybolan…
'Gülerken gözleri, dudakları kaybolan… '
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.