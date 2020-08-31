Survivor Mert Öcal’dan şaşırtan pandemi yorumu! ‘Üst aklın projesi...’

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisine ilişkin Türkiye’de ilk vakaların görüldüğü günlerde Mert Öcal Dominik Cumhuriyeti’nde yarışmayı sürdüyordu. Yaşanılan olaylardan habersiz olan yarışmacılar Acun Ilıcalı’nın gerçekleştirdiği olağanüstü ada konseyinde durumu öğrenmişti. Programdan elendikten sonra Mert Öcal ve diğer yarışmacılar ülkelerin sınırlarını kapatmasıyla beraber uzun süre daha Dominik’te mahsur kalmıştı.

Dominik Cumhuriyeti’nden İstanbul’a dönen Mert Öcal, İstanbul’da bir süre pandemi karantinası yaptı. Haziran ayında normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber dizi ve film projelerine ağırlık veren Survivor Mert, sosyal medyada pandemi sürecini değerlendirdi.

‘YENİ DÜNYAYA GEÇİŞ’



Adı Evrim Keklik ile aşk iddialarına karışan Mert Öcal hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamıştı. Survivor Evrim ile iyi anlaştıklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen Mert Öcal aralarında aşk olmadığının altını çizdi. Aşk iddialarının gölgesinde Survivor Mert’in koronavirüs pandemisi yorumu dikkatleri üzerine çekti. Survivor Mert, “Pandemi süreci üst aklın bir projesidir. İnsanları sosyalleşmeden vakit geçirme yolları arayışına iten bir süreçtir. Yeni dünya için çok büyük bir geçiş projesidir...” ifadelerini kullandı.

