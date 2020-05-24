Survivor Mert ve Ersin barıştı mı? Canlı yayında açıkladı: Elenir elenmez yanına koştum

Survivor Panorama bayram özel programına ünlüler takımından elenen Ersin ve Mert konuk oldu. Dominik Cumhuriyeti'nden canlı yayınlanan programda Ersin ve Mert, Acun Ilıcalı'nın ve seyircilerden gelen soruları yanıtladı.

Survivor Mert ve Ersin arasında bir takım gerginlikler yaşanmıştı. Seyircilerden gelen "Mert ve Ersin arasında bir gerginlik var mı?" soruna Mert cevap verdi. Survivor Mert, "Sosyal medyadan çok soru gelmiş. Ersin ile hiç bir sorunumuz yok. Elenir elenmez Ersin'in yanına koştum" dedi. Ersin ise, "Mert ile bir kırgınlığımız oldu ama güzel bir şekilde vedalaştık. Ertesi hafta da Mert yanıma geldi" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ise ikili arasındaki samimiyete dikkat çekerek, "Sizin aranızda çok sorun olabilecek şeyler yaşanmadı. Sizin önceleri aranızdaki sohbetler çok eğlenceliydi. O samimiyetin bozulma ihtimali yok" dedi.

