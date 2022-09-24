Survivor Merve Aydın o iddialara ateş püskürdü! Açtı ağzını yumdu gözünü: "Yeter ya!"

Survivor'ın 2014 sezonunda boy gösterdikten sonra, yarışmanın 2015 ve 2022 sezonlarında da yarışan Merve Aydın sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Merve Aydın, asılsız iddialar üzerine ateş püskürdü.

MERVE AYDIN'DAN İDDİALARA SERT YANIT: "BOŞ İNSANLARIN YAPMIŞ OLDUĞU BİR ŞEY!"

Merven Aydın, Survivor'a ilişkin iddialar üzerine Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 - 3 gündür telefonum asla susmuyor. Güya ben bir tweet atmışım. Ama asla böyle bir paylaşım yapmadım. Photoshop yapıp paylaşmışlar. Bu, boş insanların yapmış olduğu bir şey.

"ARTIK İNSANLAR ÜZERİNDEN PRİM KASMAYI KESİN!"

Kendinize bir hedef koyun, o hedefi gerçekleştirmek için uğraşın. Yeter, vallahi yeter."

"SURVIVOR'A GİDECEKSEM DE GİDERİM, BU KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Kendisinin yaptığı öne sürülen paylaşımda "2022 yılında sakatlığımdan dolayı Survivor'a veda ettim. 2023 yılı için bir şans istiyorum" yazdığını belirten Merve Aydın "Neden böyle şeylerle uğraşıyorsunuz ya! Ayrıca gerçekten gideceksem de giderim. Bu kimseyi ilgilendirmez."

İddiaların asılsız, söz konusu paylaşımın ise photoshop olduğunu söyleyen Merve Aydın "Bu tweet'i ben atmadım, çok şükür. Ayrıca hala sağlığımla uğraşıyorum. Aşil tendonumu iyileştirmeye çalışıyorum. Merak edenle için tekrar söylüyorum; paylaşım benim değil."

