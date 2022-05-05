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Survivor Merve'ye ne oldu? Acun Ilıcalı'dan şoke eden sözler

05.05.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Merve'yle ilgili fragman yürekleri ağza getirdi. Merve Aydın'ın son fragmanda çığlıklar içinde kalması ve Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konsey" sözleri herkesi meraklandırdı. Fragman sonrası herkes "Survivor Merve'ye ne oldu?" diye sordu.

Survivor Merve'ye ne oldu? Acun Ilıcalı'dan şoke eden sözler

Survivor fragmanı sonrası Merve Aydın merak konusu oldu. Merve'nin sakatlığı ve çığlıklar içinde ağladığı anlar gündeme damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın sözleri ise "Merve diskalifiye mi oldu?" merak ettirdi.

Survivor dokunulmazlık oyununda Merve'nin yaşadığı sakatlık yeni bölüme damga vuruyor. Ünlüler takımında mücadele eden ve kadın yarışmacılar arasında performansıyla dikkat çeken Merve Aydın, 96. yeni bölümde dokunulmazlık oyunu için çıktığı parkurda bir anda bacağından sakatlık yaşıyor.

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Aydın, ''Bitti! Anne sana söz verdim. Anne ne olursa olsun...'' sözleri arasında gözyaşlarını tutamadı.

Fragmanda ise Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz" dediği görülüyor. Bu da akıllara Merve yarışmaya veda mı ediyor? sorusunu getiriyor.

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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı salı günü Survivor'a veda eden son ismi açıkladı. Hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyununun üçünü gönüllüler, birini ise ünlüler kazanmıştı. Yokluk adasına giden eleme adayları da; Evrim, Barış, Ayşe ve Sude oldu. Adaya veda eden isim ise Barış Murat Yağcı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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