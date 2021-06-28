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Survivor Meryem Kasap son haliyle adeta bambaşka biri!

28.06.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmasıyla tanınan milli atlet Meryem Kasap değişimiyle sosyal medyanın gündeminde. Survivor Meryem'in estetikli halini görenler şoke oldu.

Survivor Meryem Kasap son haliyle adeta bambaşka biri!

Survivor yarışmasına katılan ve iki sezon da diskalifiye olan Meryem Kasap gündeme bomba gibi düştü.

Meryem Kasap adaya vedasının ardından inanılmaz bir değişime uğradı.

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Survivor Meryem'in sosyal medyadaki halini görenler "Bu kim?" sorusunu soruyor. Zira Meryem Kasap'ı yeni haliyle tanımak oldukça zor.

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Estetikle bambaşka biri olan Meryem Kasap'ın iddialı pozları hayranlarından ise beğeni alıyor.

MERYEM KASAP KİMDİR?

1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, henüz ilk okuldayken tiyatroyla ilgilenmeye başladı.

Lise yıllarında farklı spor dallarında aktif bir şekilde yer alan Meryem Kasap, lise takımında 2 yıl hentbol oynadı.

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Daha sonra bireysel spor yapma kararı alarak atletizme yöneldi. İlk branşı yüksek atlama olan Meryem Kasap, yaşadığı sakatlık ardından 400 metre branşına geçiş yaptı. Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümünde tamamladı. Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürütmesine karşın 1 yıl içerisinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Milli Takım’ı başarılı bir şekilde temsil ederek ülkesini gururlandıran Meryem Kasap, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı. 12 yıllık spor hayatının büyük bir kısmını milli takımda geçiren Meryem Kasap, fitness eğitmenliği yapıyor.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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