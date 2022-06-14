Survivor Müge Uzel'in son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Değişimi olay yarattı...

Survivor 2014 yarışmasına katılan ve gönüllüler takımında yer alan Müge Uzel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla herkesi resmen şoke etti. Yıllar içindeki değişimiyle adeta bambaşka birisi haline gelen Müge Uzeli Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adeta yürek hoplatıyor.

SURVİVOR'LA ADINI DUYURMUŞTU

2014 yılında Survivor yarışmasına katılan ve performansıyla adından söz ettiren Müge Uzel, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şoke etti.

Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye dönen ve fenomen bir isim haline gele Muge Üzel, 2016 yılında "Sen Sağ Ben Selamet" adlı filmde rol almıştı.

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Survivor'ın ardından yıllar sonra yeniden gündeme gelen güzel oyuncu Müge Uzel, sosyal medya paylaşımlarıyla adeta mest ediyor.

Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan Müge Uzel, dillere destan güzelliği ve cesur paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor.

İşte Survivor Müge'nin son hali;







