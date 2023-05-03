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  4. Survivor Murat Eken'in eski eşi bakın kim çıktı! 4 yıllık evlilik tek celsede sonlanmış

Survivor Murat Eken'in eski eşi bakın kim çıktı! 4 yıllık evlilik tek celsede sonlanmış

03.05.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da hem oyunculuk hem de senaristlik yapan Murat Eken Survivor 2023 sezonunda yarıştı. Murat Eken'in daha önce bir evilik yaptığı ortaya çıktı. Eken, eski eşiyle 4 yıl aynı yastığa baş koymuş.

Survivor Murat Eken'in eski eşi bakın kim çıktı! 4 yıllık evlilik tek celsede sonlanmış

Survivor 2023'ün öne çıkan yarışmacılarından biri olan Murat Eken yarışmaya 20 Nisan günü veda etti. 2016 yılında dünyaevine giren Murat Eken, 4 yıl sonra boşandı. Son olarak Survivor yarışmasında karşımıza çıkan Murat Eken'in eski eşi bakın kim çıktı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim alan Murat Eken, Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı.

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2008'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı sahne programında çeşitli roller almış ve senaristlik yapmıştır.

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Birçok dizi ve sinema filmi projesinde de yer alan Eken, son olarak sevilen yarışma programı Survivor 2023'de yarıştı.

4 YIL AYNI YASTIĞA BAŞ KOYDULAR

Murat Eken 4 yıllık sevgililik dönemi yaşadığı Gizem Önen ile 2016 yılında Şile'de yaptıkları düğünle dünya evine girmişti.

murat eken gizem önen

150 kişinin katıldığı düğünde sade bir tören düzenlenmiş ve çiftin yakın çevresi katılım sağlamıştı.

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Murat Eken dört yıllık eşi Gizem Önen ile İstanbul Aile Mahkemesinde tek celsede anlaşmalı olarak sessiz sedasız boşandı.

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Taraflar birbirinden tazminat talebinde bulunmadı. Çiftin, çocukları bulunmuyor.


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