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Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşini duyan inanamadı! 'Kızımı göstermiyor' diye gözyaşlarına boğulmuştu

07.04.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında sık sık gündeme gelen Nagihan Karadere son olarak doping iddiasıyla gündeme gelmişti. Yarışlarda gösterdiği performans dışında özel hayatıyla da gündeme gelen ismin eski eşi bakın kimmiş!

Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşini duyan inanamadı! 'Kızımı göstermiyor' diye gözyaşlarına boğulmuştu

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılıyor.

'KIZIMI GÖSTERMİYOR' DEDİĞİ ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Geçtiğimiz günlerde kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan Nagihan Karadere "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrası sporcu Karadere'nin eski eşi daha da merak edildi.

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Fenomen yarışmacının eski eşinin kimliğini duyanlar ise inanamadı.

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İşte Nagihan Karadere'nin eski eşi ve diğer bazı ünlülerin evlenip boşandığı isimler...

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Nagihan Karadere
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