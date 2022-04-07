Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşini duyan inanamadı! 'Kızımı göstermiyor' diye gözyaşlarına boğulmuştu

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılıyor.

'KIZIMI GÖSTERMİYOR' DEDİĞİ ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Geçtiğimiz günlerde kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan Nagihan Karadere "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrası sporcu Karadere'nin eski eşi daha da merak edildi.

Fenomen yarışmacının eski eşinin kimliğini duyanlar ise inanamadı.

İşte Nagihan Karadere'nin eski eşi ve diğer bazı ünlülerin evlenip boşandığı isimler...





