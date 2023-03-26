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Survivor Nagihan Karadere'yi sinirlendiren hareket: "Beni taklit etmekte ısrarcısın demek!"

26.03.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Nagihan Karadere, yarışmanın bu akşam ekrana gelecek olan bölümüne ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Son dönemde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, kendisi gibi milli atlet olan Nefise Karatay'ı ti'ye aldı. İşte, Survivor Nagihan Karadere'nin gündem olan o paylaşımı...

Survivor Nagihan Karadere'yi sinirlendiren hareket: "Beni taklit etmekte ısrarcısın demek!"

Nagihan Karadere, eskiden yarışmacı olduğu Survivor'ın yeni sezonunu yakından takip ediyor. Bir süre önce yarışmaya ilişkin sözleriyle gündem olan ve Acun Ilıcalı'dan özür dileyen Nagihan Karadere, bu akşamki birleşme partisini işaret etti. Survivor'da yarıştığı dönemde birleşme partisindeki tarzı ile Nefise Karatay'ın tarzını benzeten bir tweet'i paylaşan Nagihan Karadere gündem oldu.

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NAGİHAN KARADERE'DEN NEFİSE KARAY'I Tİ'YE ALAN PAYLAŞIM!

AllStar birleşme partisinde giydiği kıyafet ile Survivor 2023'te Nefise Karatay'ın giydiği kıyafeti kıyaslayan Nagihan Karadere paylaşımına şu notu düştü:

"Beni taklit etmekte ısrarcısın demek. Yakışır"

survivor birleşme partisi

"O KADAR ZAVALLISINIZ Kİ..."

Nagihan Karadere son olarak sosyal medyada bazı kişilerin kendisine ait özel bilgileri ifşalaması nedeniyle zor günler yaşadığını aktarmıştı.

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Nagihan Karadere açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Sinirden elim ayağım titriyor. Günlerdir beni arayan taciz eden, telefon numaramı ve kimlik numaramı yayanlar bu video sizin için. Yanınıza bırakmayacağım. Avukatım şu an sizinle ilgileniyor.

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"YANINIZA BIRAKIRSAM NAMERDİM"

Siz geçin dalganızı yanınıza bırakırsam namerdim. O kadar zavallısınız ki yazıklar olsun size. Yanınıza bırakmayacağım."

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survivor Nagihan Karadere Nefise Karatay survivor birleşme partisi Acun Ilıcalı ele

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