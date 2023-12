Survivor Nagihan kimdir, kaç yaşında? Ünlü atlet Nagihan Karadere hiç şampiyon oldu mu? Survivor 2024 takım kadroları belli oluyor!

Survivor Nagihan, 10 Aralık 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 2016 tarihinde TV8'de yayınlanan Survior 2016'da Ünlüler adına yarışan Nagihan Karadere çeyrek finalde elenerek beşinci oldu. 2018 yılında All Star'da tekrar yarışan ünlü atlet finale kalarak ikinci oldu. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele eden Nagihan Karadere bu sezon da Survivor All Star kadrosunda yer alacak.

SURVIVOR NAGİHAN KİMDİR?

Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde dünyaya geldi.

Kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400 metre engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir.

2012'de Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.

NAGİHAN KARADERE EVLİ Mİ?

Survivor 2024 kadrosu şu şekilde:

"Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya,Yasin Obuz,Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik."

Acun Ilıcalı, takım seçimleri için toplandıklarını belirtti. Takım seçimleri ile ilgili yayın bugün (10 Aralık 2023 Pazar) saat 19.30'da başlayacak.

Son olarak Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere, Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı. Bu evliliğinden Ece Arven isimli bir kız çocuğu vardır.

