MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Nagihan kimdir, kaç yaşında? Ünlü atlet Nagihan Karadere hiç şampiyon oldu mu? Survivor 2024 takım kadroları belli oluyor!

Survivor Nagihan kimdir, kaç yaşında? Ünlü atlet Nagihan Karadere hiç şampiyon oldu mu? Survivor 2024 takım kadroları belli oluyor!

10.12.2023 15:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nagihan Karadere, Survivor All Star 2024 takım seçimi için yayımlanan fragman sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2011 yılında 400 metre engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55,09 saniye ile o dönem çok konuşulan ünlü atlet, Survivor'da yarıştığı sezonlarda da iyi performans sergilemişti. Peki, Survivor Nagihan kimdir, kaç yaşında? Ünlü atlet Nagihan Karadere hiç şampiyon oldu mu? İşte detaylar...

Survivor Nagihan kimdir, kaç yaşında? Ünlü atlet Nagihan Karadere hiç şampiyon oldu mu? Survivor 2024 takım kadroları belli oluyor!

Survivor Nagihan, 10 Aralık 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 2016 tarihinde TV8'de yayınlanan Survior 2016'da Ünlüler adına yarışan Nagihan Karadere çeyrek finalde elenerek beşinci oldu. 2018 yılında All Star'da tekrar yarışan ünlü atlet finale kalarak ikinci oldu. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele eden Nagihan Karadere bu sezon da Survivor All Star kadrosunda yer alacak.

SURVIVOR NAGİHAN KİMDİR?

Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde dünyaya geldi.

Kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400 metre engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir.

2012'de Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.

NAGİHAN KARADERE EVLİ Mİ?## SURVIVOR ALL STAR 2024'TE TAKIMLAR BELLİ OLUYOR

Survivor 2024 kadrosu şu şekilde:

"Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya,Yasin Obuz,Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik."

Acun Ilıcalı, takım seçimleri için toplandıklarını belirtti. Takım seçimleri ile ilgili yayın bugün (10 Aralık 2023 Pazar) saat 19.30'da başlayacak.

Son olarak Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere, Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı. Bu evliliğinden Ece Arven isimli bir kız çocuğu vardır.

SURVIVOR ALL STAR 2024'TE TAKIMLAR BELLİ OLUYOR

Survivor 2024 kadrosu şu şekilde:

"Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya,Yasin Obuz,Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik."

Acun Ilıcalı, takım seçimleri için toplandıklarını belirtti. Takım seçimleri ile ilgili yayın bugün (10 Aralık 2023 Pazar) saat 19.30'da başlayacak.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Erol'dan azar işittiler! Semicenk ve Doğu Swag'in TikTok canlı yayını sosyal medyayı salladı: "Annem gibi kızdı!"Esra Erol'dan azar işittiler! Semicenk ve Doğu Swag'in TikTok canlı yayını sosyal medyayı salladı: "Annem gibi kızdı!"
Çoklu ilişki yaşıyormuş! Şoke eden iddiaÇoklu ilişki yaşıyormuş! Şoke eden iddia
İbrahim Tatlıses'in gelini pozlarıyla dikkat çekti! Transparan pantolonu ve açık göbeği olay olduİbrahim Tatlıses'in gelini pozlarıyla dikkat çekti! Transparan pantolonu ve açık göbeği olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Nagihan Karadere survivor nagihan Survivor 2024 kadrosu survivor 2024 Survivor Nagihan kimdir Nagihan Karadere kimdir yaşında ele
En Çok Okunan Haberler
Bu nasıl baba! Skandalı sosyal medyadan sergilediler

Bu nasıl baba! Skandalı sosyal medyadan sergilediler

Kurtlar Vadisi'nden tanınıyordu! Kurşunların hedefi oldu

Kurtlar Vadisi'nden tanınıyordu! Kurşunların hedefi oldu

Görüntüler çıkana kadar polis eşimin intihar ettiğini söyledi

Görüntüler çıkana kadar polis eşimin intihar ettiğini söyledi

Derbiden sonra dünya onu konuştu!

Derbiden sonra dünya onu konuştu!

Tatil planı yapanlar dikkat... Birçok ülkeye gitmek için vize almanıza gerek yok! İşte vizesiz gidilen ülkeler, kimlikle veya kapıda vize uygulamasıyla gidilebilen ülkeler

Tatil planı yapanlar dikkat... Birçok ülkeye gitmek için vize almanıza gerek yok! İşte vizesiz gidilen ülkeler, kimlikle veya kapıda vize uygulamasıyla gidilebilen ülkeler

Boğaz'dan geçen takside skandal görüntü! "Bebeklerim" deyip okşadı

Boğaz'dan geçen takside skandal görüntü! "Bebeklerim" deyip okşadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.