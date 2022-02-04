Aycan'ın Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılması eleme potasındaki Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Birsen Bekgöz ve Evrim Keklik'in de kaderini değiştirmişti. Yeni bölümünün heyecanla beklendiği Survivor, 4 Şubat akşamı yayın akışında yer almadı. Peki Survivor neden yok? 4 Şubat Survivor yeni bölümü ne zaman?

4 ŞUBAT SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor bu akşam yayınlanmayacak. Onun yerine ekranlarda Kırmızı Oda dizisi olacak. Survivor'un yeni bölümü, 5 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

SURVİVOR'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da son bölümde konseyde birçok gelişme yaşandı. Barış'ın olduğu Sürgün Adası'na gönderilen Evrim, Nisa'nın kendi adını yazmasına kızdığı için, Barış hakkında 'iğrenç' dediğini ona söyledi. Bunun üzerine Yağcı konseyde Nisa'ya bu kelimenin sebebini sordu ancak Nisa, konuşmak istemediğini belirtti. Evrim'in ısrarı üzerine Yasin'den sert bir çıkış geldi ve ikisi arasında ipler gerildi.

Aycan'ın Survivor'a devam etmeme kararı aldığı açıklandı. Bununla birlikte eleme yapılmadı. Sıradaki eleme, 8 aday arasından yapılacak. Mert Öcal, Barış Murat Yağcı, Birsen Bekgöz ve Evrim Keklik'in eleme adaylığı düşmeyecek.

SURVİVOR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 5 Şubat akşamı ekranlara gelecek Survivor'un yeni bölümüne Nagihan ile Berna'nın kavgası damga vuracak. Parkurda Nagihan'ın Berna'yı arkasından çekerek, "Bana bak" diye bağırmasının ardından Berna konseyde, "Eğer bir daha bana sokunursan sana şovun ne olduğunu gösteririm." diyor. Öte yandan Nisa ile Sercan'ın oyun alanında atıştığı görülüyor. Sercan Nisa'ya "Seninle muhattap olan yok" derken Nisa, "Elini indir, olamazsın zaten" diyor.

