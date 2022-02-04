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Survivor neden yok? 4 Şubat Survivor yeni bölümü ne zaman?

04.02.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022, TV8'in 4 Şubat yayın akışında yer almadı. Geçtiğimiz gün de yayınlanmayan Survivor'un yeni bölümünün neden ekranlara gelmediği merak konusu oldu. Bilindiği üzere Survivor'a en son, Aycan Yanaç'ın ayrılığı konusu damga vurmuştu. Peki Survivor neden yok?

Survivor neden yok? 4 Şubat Survivor yeni bölümü ne zaman?

Aycan'ın Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılması eleme potasındaki Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Birsen Bekgöz ve Evrim Keklik'in de kaderini değiştirmişti. Yeni bölümünün heyecanla beklendiği Survivor, 4 Şubat akşamı yayın akışında yer almadı. Peki Survivor neden yok? 4 Şubat Survivor yeni bölümü ne zaman?

4 ŞUBAT SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor bu akşam yayınlanmayacak. Onun yerine ekranlarda Kırmızı Oda dizisi olacak. Survivor'un yeni bölümü, 5 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Survivor neden yok? 4 Şubat Survivor yeni bölümü ne zaman?

SURVİVOR'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da son bölümde konseyde birçok gelişme yaşandı. Barış'ın olduğu Sürgün Adası'na gönderilen Evrim, Nisa'nın kendi adını yazmasına kızdığı için, Barış hakkında 'iğrenç' dediğini ona söyledi. Bunun üzerine Yağcı konseyde Nisa'ya bu kelimenin sebebini sordu ancak Nisa, konuşmak istemediğini belirtti. Evrim'in ısrarı üzerine Yasin'den sert bir çıkış geldi ve ikisi arasında ipler gerildi.

Aycan'ın Survivor'a devam etmeme kararı aldığı açıklandı. Bununla birlikte eleme yapılmadı. Sıradaki eleme, 8 aday arasından yapılacak. Mert Öcal, Barış Murat Yağcı, Birsen Bekgöz ve Evrim Keklik'in eleme adaylığı düşmeyecek.

SURVİVOR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 5 Şubat akşamı ekranlara gelecek Survivor'un yeni bölümüne Nagihan ile Berna'nın kavgası damga vuracak. Parkurda Nagihan'ın Berna'yı arkasından çekerek, "Bana bak" diye bağırmasının ardından Berna konseyde, "Eğer bir daha bana sokunursan sana şovun ne olduğunu gösteririm." diyor. Öte yandan Nisa ile Sercan'ın oyun alanında atıştığı görülüyor. Sercan Nisa'ya "Seninle muhattap olan yok" derken Nisa, "Elini indir, olamazsın zaten" diyor.

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TV8 survivor
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