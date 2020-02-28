Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Survivor 2020 bugün neden yok ve hangi günler yayınlanıyor sorusu, programı yakından takip edenlerin merak ettiği konu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni bölümü yayın akışından çıkartıldı. Survivor bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Survivor yeni bölüm neden yok? İşte, Survivor 2020 hangi günler sorusunun cevabıyla ilgili detaylı bilgiler.

SURVİVOR NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor'un yeni bölümü tüm Türkiye'yi yasa boğan İdlib'deki hain saldırı nedeniyle, TV8 yayın akışından çıkartıldı. Survivor 2020'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise TV8 tarafından açıklanacak.

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor 2020, bu yıl pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekranlare geliyor. Survivor programı ilerleyen günlerde değişkenlik gösterebilecek.

