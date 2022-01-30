Survivor Nisa Bölükbaşı'dan Barış Murat Yağcı itirafı! Ağlayarak anlattı

Barış Murat Yağcı ile sevgili olup daha sonra ayrılan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star adasında eski ilişkisiyle ilgili yaptığı itiraflarla gündeme geldi. Adada yarışmacı olan Ogeday Girişken ile de aşk yaşadığı konuşulan Survivor Nisa eski aşkıyla ilgili yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Survivor 2020'nin ardından öpüşme fotoğrafları ifşa olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı bir yıla yakın birlikteliğin ardından ayrılmıştı. Survivor All Star'ın yeni bölümünde Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla ilgili olay itiraflarda bulundu.

"ŞİFREMİ DEĞİŞTİRİP..."

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Nisa Bölükbaşı, "Benim 1 senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü 1 senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım Çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye" dedi.



