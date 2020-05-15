Survivor Nisa'dan bomba Evrim açıklaması! 'Kızım görmüyor musun?'

Survivor Nisa ve Evrim arasındaki gerilim sürüyor! Survivor Nisa Bölükbaşı Evrim'e sert çıktı.

Nisa açıklamasında "Kendini galiba çok iyi bir insan olduğunu zannediyor. Bana çok laf sokuyor. Diyor ki, 'İnsanlar böyle şöyle seviyor' Ben bir şey istediğim zaman, 'Söyle onlara, onlar senin için her şeyi yapar çünkü.' Ben de dedim ki, 'Onlardan bir şey istemiyorum, ben herkese iyi davrandığım için onlar da aynısını yapıyorlar" dedi.

Nisa açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Sonra diyor ki, 'Bana niye iyi davranmıyorlar' Kızım görmüyor musun? Sen onlara hakaret ettiğin zaman onlar sana iyi mi davranacak. Biraz onları düşün. Bu yüzden de belki Berkan seninle konuşmuyor. Çünkü bunları konuşmaya gerek duymuyor. Arkadaş olmamıza gerek yok ama bir takımız tabii ki benchte destekleyecek. Sabah günaydın demiyorsa demesin ama sen 'Böyle böyle' deme, çünkü sen de aynısını yapıyorsun. " (acunn)

