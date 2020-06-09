Survivor Nisa için Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar: 'Gidersen git' dedim ve acil durum konseyi toplantı yaptık

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 mavi takımdan Survivor Nisa konusunda yaşananları detaylarıyla paylaştı. Nisa'nın Survivor'da kendilerini en zorlayan yarışmacı olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, "Onun için 2-3 ayrı strateji uyguladım ve işe yaradı. Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz. Kim olsa aynı şeyi yapardım" dedi.

"NİSA İÇİN ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANTISI YAPTIK"

Survivor Ekstra programında konuşan Acun Ilıcalı, Nisa'nın yarışmadan ayrılmak istemesi ve yaşadıkları olaylar ile ilgili şunları söyledi:

"Survivor'da kimin neye ihtiyacı varsa ben oradayım. Nisa da ne yaşıyorsa onu ekrana yansıtan bir yarışmacı ve saklayamıyor. Sadece Nisa değil bir çok yarışmacıyla ben konuşup destek verdim. Benim görevim yarışmacıyı yarışmada tutmak. Dünyanın en zor yarışması ve devam etmek çok zor. Nisa da inanılmaz zorluklar yaşadı. Nisa için 2-3 ayrı strateji uyguladım. Yeri geldi 'Gidersen git' dedim. Çünkü bazen o kartı atmak zorundasın. Yarışmacıyı iyi hoş edelim alttan alalım ama 3 gün sonra buna alışıyor. 'İstersen gidebilirsin' dedik ve oradan iyi dönüş aldık. Orada tekrar düşünme şansı oldu ve toparladı. Bir yerden sonra bu Nisa'ya kalabilecek bir durumdu. Biz her şeyi yaptık ve döndü. Ama dönmeyebilirdi. Ben yüzde 50-50 olarak görüyordum bırakmasını veya devam etmesini. Nisa'nın bırakması durumunda bunu yarışmacılara ve seyircilere açıklamak için acil durum konseyi toplantısı bile yaptık"