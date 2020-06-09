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Survivor Nisa için Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar: 'Gidersen git' dedim ve acil durum konseyi toplantı yaptık

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 01:54 | Son Güncelleme

Dominik'ten Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra programına katıldı. Acun Ilıcalı canlı yayında Survivor 2020 hakkında merak edilenleri açıkladı. Nisa hakkında soruları yanıtlayan Ilıcalı, "Nisa bizi çok zorladı. Ama iyi niyetli birisi. Her an gidebilirdi. Biz acil durum konseyi için toplantı bile yaptık. Ancak 'İstiyorsan git' dememiz onu yarışmada bıraktı" dedi. Acun, Murat Özarı'nın "Nisa'sız bir Survivor düşünemiyorum" sözüne ise "Ama biz düşündük" yanıtını verdi.

Survivor Nisa için Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar: 'Gidersen git' dedim ve acil durum konseyi toplantı yaptık

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 mavi takımdan Survivor Nisa konusunda yaşananları detaylarıyla paylaştı. Nisa'nın Survivor'da kendilerini en zorlayan yarışmacı olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, "Onun için 2-3 ayrı strateji uyguladım ve işe yaradı. Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz. Kim olsa aynı şeyi yapardım" dedi.

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"NİSA İÇİN ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANTISI YAPTIK"

Survivor Ekstra programında konuşan Acun Ilıcalı, Nisa'nın yarışmadan ayrılmak istemesi ve yaşadıkları olaylar ile ilgili şunları söyledi:

"Survivor'da kimin neye ihtiyacı varsa ben oradayım. Nisa da ne yaşıyorsa onu ekrana yansıtan bir yarışmacı ve saklayamıyor. Sadece Nisa değil bir çok yarışmacıyla ben konuşup destek verdim. Benim görevim yarışmacıyı yarışmada tutmak. Dünyanın en zor yarışması ve devam etmek çok zor. Nisa da inanılmaz zorluklar yaşadı. Nisa için 2-3 ayrı strateji uyguladım. Yeri geldi 'Gidersen git' dedim. Çünkü bazen o kartı atmak zorundasın. Yarışmacıyı iyi hoş edelim alttan alalım ama 3 gün sonra buna alışıyor. 'İstersen gidebilirsin' dedik ve oradan iyi dönüş aldık. Orada tekrar düşünme şansı oldu ve toparladı. Bir yerden sonra bu Nisa'ya kalabilecek bir durumdu. Biz her şeyi yaptık ve döndü. Ama dönmeyebilirdi. Ben yüzde 50-50 olarak görüyordum bırakmasını veya devam etmesini. Nisa'nın bırakması durumunda bunu yarışmacılara ve seyircilere açıklamak için acil durum konseyi toplantısı bile yaptık"

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"NİSA BENİM SAYEMDE BURADA"

Acun Ilıcalı, Nisa'yı sevmediği yönündeki iddialara da yanıt vererek "Nisa bazı zamanlar kendi yapamıyor. Yaşı küçük ve Türkiye'de yetişmemiş. Bu yüzden de zorlanıyor. Zor bir yarışmacı ve evet bizi zorladı. Ama iyi niyetli bir yarışmacı ve kötü niyetin olmadığı yerde de herkesin toleransı var. Nisa her an bırakabilirdi. Ancak bizim kesinlikle elemek gibi bir düşüncemiz olmadı. Bazı yerlerde 'Nisa'yı sevmiyorsun' diye yorumlar yapıyorlar. Bunun söylenebileceği en son kişi benim. Nisa ve diğer yarışmacıları ben seçtim. Nisa benim sayemde bu yarışmada" şeklinde konuştu.

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"BENİ EN ŞAŞIRTAN YARIŞMACILAR..."

Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de performanslarıyla kendisini en şaşırtan yarışmacıları da açıkladı. Ilıcalı, "Mert Öcal performansıyla çok şaşırttı beni. Yaşı da büyüktü ve bu nedenle çok başarılı olur gibi gelmemişti bana. Ama uzun süre çok iyi performans verdi. Ersin Korkut ise uzak ara bir numara. Oyunlarda olağanüstüydü ve bunu beklemiyordum. 5'de 5 yaptığı oyunda herkesi çok şaşırtmıştı. Nisa ise gününe göre çok iyi performans sergiliyor. Nisa'nın hız ve performans olarak Elif ile mücadele edebilmesi beni şaşırttı" ifadelerini kullandı.

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