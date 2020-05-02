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Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 00:17 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı son günlerdeki tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Survivor'dan gitmek istediğini söyleyen ve gözyaşlarını tutumayan Nisa son olarak da kaybettiği oyundan sonra attığı tekmeyle kendini sakatladı. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi işi yapıyor? İşte Survivor Nisa'nın hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler.

Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi

Survivor 2020’nin Gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı hem duygusallığı hem de performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ancak Survivor'a adapte olmakta zorlanan Nisa, geçtiğimiz günlerde yine gözyaşlarına boğulmuş ve 'Bittim ben. Gitmek istiyorum' demişti. Survivor yeni bölümde ise Nisa’nın tekme atında ayağından sakatlandı. İşte 2 Temmuz’da dünyaya gelen ve birçok spor dalı ile ilgilenen Nisa Bölükbaşı ile ilgili merak edilenler…

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SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

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8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka’da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

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2018’de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

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