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Survivor Nisa sakatlandı mı? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'den diskalifiye mi olacak?

12.06.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Nisa, yarışmanın 12 Haziran 2022 Pazar günü ekrana gelecek olan 131. bölümünde iletişim ödüllü dokunulmazlık oyunu sırasında korkutan bir kaza yaşıyor. Ayşe Yüksel ile kozlarını paylaşan Nisa Karabulut'un sakatlık yaşayıp yaşamadığı ve sağlık durumunun nasıl olduğu yayınlanan fragmanın ardından merak konusu oldu. Peki Survivor Nisa sakatlandı mı, Survivor'dan diskalifiye mi olacak? İşte yarışmanın 12 Haziran 2022 Pazar günü ekrana gelecek olan 131. bölümü ile ilgili detaylar...

Survivor Nisa sakatlandı mı? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'den diskalifiye mi olacak?

Survivor Nisa sakatlandı mı? sorusunun yanıtı iletişim ödüllü dokunulmazlık oyunundan görüntülerin yayınlandığı fragmanın ardından merak konusu oldu. Ayşe Yüksel ile yarışan Nisa Karabulut oyun sırasında talihsiz bir an yaşadı. Peki Survivor Nisa sakatlandı mı, Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR NİSA SAKATLANDI MI?

Survivor Nisa, yarışmanın 131. bölümünde oynanan iletişim ödüllü dokunulmazlık oyununda Ayşe Yüksel ile karşı karşıya geldi.

Nisa'ya oyun sırasında platformda dönen engellerden biri çarptı.

Nisa Bölükbaşı'nın yere oturup acı içinde karnını tuttuğu görüldü.

Survivor Nisa sakatlandı mı? Survivor 2022 Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi olacak?

SURVİVOR 2022 NİSA BÖLÜKBAŞI DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor 2022'de Nisa Bölükbaşı'nın sağlık durumu ve diskalifiye olup olmayacağına ilişkin detaylar yarışmanın yeni bölümünde netlik kazanacak.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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TV8 survivor Acun Ilıcalı Nisa Bölükbaşı Ayşe Yüksel
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