Survivor ödül oyunu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 2021'de nefes kesen ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları zorlu parkurdaki oyunlda karşı karşıya geldi.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödül oyunu öncesinde Murat Ceylan tarafından ödülün ne olduğunu öğrendi ve adeta sevinçten çılgına döndü. Müthiş ödülü kazanmak için zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılar, son ana kadar ödülün sahibi olabilmek için savaştı.

Survivor'da mücadeleyi kazanarak ödülün sahibi olan taraf 10'a 5'lik skor ile mavi takım oldu. Mavi takım bu ödülle birlikte mangalda tavuk kanat ve kola yemeği kazanmış oldu.



