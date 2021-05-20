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Survivor ödül oyunu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor'da ödül ne oldu?

20.05.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 19 Mayıs Çarşamba ekrana gelen yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da bayram nedeniyle elemenin olmadığı haftada, mavi ve kırmızı takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Yeni ve zorlu bir parkurda mücadele eden iki takım yarışmacıları, son ana kadar ödülü kazanmak için mücadele etti. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 19 Mayıs Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor ödül oyunu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 2021'de nefes kesen ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları zorlu parkurdaki oyunlda karşı karşıya geldi.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödül oyunu öncesinde Murat Ceylan tarafından ödülün ne olduğunu öğrendi ve adeta sevinçten çılgına döndü. Müthiş ödülü kazanmak için zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılar, son ana kadar ödülün sahibi olabilmek için savaştı.

Survivor'da mücadeleyi kazanarak ödülün sahibi olan taraf 10'a 5'lik skor ile mavi takım oldu. Mavi takım bu ödülle birlikte mangalda tavuk kanat ve kola yemeği kazanmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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